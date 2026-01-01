De Bolt, une nouvelle idée à une application en direct

Déployez votre application ou site web créé avec Bolt.new du prototype à la production sans modifier votre flux de travail. L'hébergement Node.js d'Hostinger simplifie le déploiement de votre projet : passez du code généré à une application en ligne en un minimum de configuration. Une fois en ligne, votre application s'exécute sur une infrastructure gérée et conçue pour Node.js, avec une disponibilité et une mise à l'échelle assurées. Vous consacrez ainsi moins de temps à la maintenance des serveurs et plus de temps à peaufiner l'expérience utilisateur.