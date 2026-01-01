Hébergement Base44

Déployez vos applications créées avec Base44 en quelques minutes

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de3,99/mois
Profiter de l'offre
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
hébergement base44

Des tarifs fixes pour l'hébergement Base44

Déployez vos applications Base44 sur un hébergement fiable. Tous nos packs incluent une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
Le plus populaire
79 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
18,99
3,99/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 191,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
5 applications web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL infogérés
GRATUIT
CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL infogérée
69 % de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
25,99
7,99/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 383,52 € (prix d'origine : 1 247,52 €). Renouvellement au prix de 23,99 €/mois.
10 applications web
Inédit
Nombre illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Nombre illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Business
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du pack à régler en une fois lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre pack, ainsi que les taxes applicables.

Passez de l'idée à la production plus rapidement

Donnez vie aux applications et prototypes créés avec Base44, sans changer votre façon de travailler. L'hébergement Node.js de Hostinger vous permet de les déployer facilement en production afin de passer d'un environnement de développement local à une infrastructure prête à accueillir de vrais utilisateurs. Une fois votre application en ligne, elle s'exécute sur une infrastructure infogérée conçue pour offrir une haute disponibilité et s'adapter à l'évolution de vos besoins. Vous passez ainsi moins de temps à administrer votre serveur et davantage à développer de nouvelles fonctionnalités, corriger les bugs et publier des mises à jour.
hébergement base44

Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.

2. Déployez-le instantanément

2. Déployez-le instantanément

Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.

3. Gérez et évoluez

3. Gérez et évoluez

Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.

Voir les packs

Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Base44

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur l'hébergement Base44.
L'hébergement Base44 consiste à déployer votre application Node.js créée avec Base44 sur un serveur de production afin de la rendre accessible en ligne. Il fournit l'environnement d'exécution, l'URL publique et l'infrastructure infogérée dont votre application a besoin pour fonctionner de manière fiable, au-delà de votre ordinateur.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, la version de Node.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour et la sécurité du serveur. Avec l'hébergement Node.js de Hostinger, ces tâches sont prises en charge pour vous, afin que vous puissiez vous concentrer sur le développement de votre application créée avec Base44.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès à votre dépôt privé, puis déployez la branche de votre choix. Vous pourrez ensuite déployer les mises à jour directement depuis le même dépôt à chaque fois que vous y apportez des modifications.
Si votre application consomme plus de ressources que celles incluses dans votre pack, ses performances peuvent ralentir et il sera peut-être nécessaire de passer à un pack supérieur. Avec l'hébergement Node.js de Hostinger, aucuns frais de dépassement cachés ne s'appliquent. Si vous prévoyez des pics de trafic, vérifiez les limites de votre pack avant de mettre votre application en ligne.
Déployez votre application depuis votre dépôt GitHub ou importez les fichiers du projet, puis configurez les variables d'environnement et la commande de démarrage dans Hostinger. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, il vous suffit ensuite de faire pointer votre nom de domaine vers votre nouvelle application une fois celle-ci vérifiée.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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