hébergement Angular

Conçu pour optimiser les performances des applications Angular

Déployez votre application Angular sur un hébergement Node.js sans configuration serveur supplémentaire. Transférez votre projet : Hostinger gère l’exécution et le déploiement pour que votre site ou application soit mis en ligne en toute simplicité. Votre application s’exécute sur une infrastructure gérée, conçue pour garantir une fiabilité optimale même en cas de variations de trafic. Vous consacrez ainsi moins de temps à la maintenance et plus de temps au déploiement des mises à jour. Le passage du code à la production est ainsi simplifié, grâce à un hébergement discret et performant.