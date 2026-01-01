Hébergement Continue.dev

Développez avec Continue.dev, déployez vos applications sur Hostinger

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de3,99/mois
Profiter de l'offre
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
hébergement continue.dev

Un prix mensuel unique, sans frais cachés

Choisissez la formule qui correspond à votre flux de travail et hébergez Continue.dev en toute sérénité. Bénéficiez de performances fiables, d'une installation simple et de notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
Le plus populaire
79 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
18,99
3,99/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 191,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
5 applications web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL infogérés
GRATUIT
CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL infogérée
69 % de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
25,99
7,99/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 383,52 € (prix d'origine : 1 247,52 €). Renouvellement au prix de 23,99 €/mois.
10 applications web
Inédit
Nombre illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Nombre illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
Le plus populaire
79 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
18,99
3,99/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 191,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
5 applications web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL infogérés
GRATUIT
CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL infogérée
69 % de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
25,99
7,99/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 383,52 € (prix d'origine : 1 247,52 €). Renouvellement au prix de 23,99 €/mois.
10 applications web
Inédit
Nombre illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Nombre illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
Voir toutes les fonctionnalités

Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du pack à régler en une fois lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre pack, ainsi que les taxes applicables.

Déployez plus rapidement vos créations avec Continue.dev.

Avec Continue.dev, passez du prototype à la production sans modifier votre flux de travail. L'hébergement Node.js d'Hostinger simplifie le passage de votre application du développement local à un environnement de production. Vous pouvez ainsi déployer le projet que vous avez peaufiné et continuer à travailler avec les technologies que vous maîtrisez. Une fois en production, votre application s'exécute sur une infrastructure gérée, conçue pour Node.js, avec une disponibilité garantie et une capacité à gérer l'augmentation du trafic. Vous consacrez ainsi moins de temps à la configuration et à la maintenance des serveurs, et plus de temps au développement de nouvelles fonctionnalités et à l'amélioration de votre produit.
hébergement continue.dev

Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.

2. Déployez-le instantanément

2. Déployez-le instantanément

Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.

3. Gérez et évoluez

3. Gérez et évoluez

Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.

Voir les packs

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
Commencer
Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Continue.dev

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de Continue.dev.
L'hébergement Continue.dev est un environnement géré permettant d'exécuter et de connecter Continue.dev à vos applications, outils et fournisseurs de modèles. Il vous aide à déployer plus rapidement sans avoir à gérer vous-même la configuration du serveur, les mises à jour ou la maintenance de base.
Un VPS vous offre un contrôle total sur votre serveur, mais vous gérez la configuration, la sécurité, la mise à l'échelle et les mises à jour. L'hébergement Continue.dev est plus simple : il est préconfiguré pour le service, ce qui vous permet de démarrer plus rapidement et avec moins d'intervention manuelle.
Oui. L'hébergement Continue.dev prend en charge les dépôts GitHub privés, ce qui vous permet de connecter votre code en toute sécurité et de protéger vos projets internes lors du déploiement.
Les forfaits peuvent inclure des limites de ressources en fonction de l'utilisation. Si votre application nécessite plus de capacité, vous pouvez passer à un forfait supérieur avant d'atteindre ces limites et ainsi éviter des frais de dépassement imprévus.
L'installation est simple et conçue pour les utilisateurs techniques. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, vous pouvez transférer votre projet en connectant votre dépôt, en configurant votre environnement et en déployant votre application en quelques étapes.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.