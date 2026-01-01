Radarr est un gestionnaire complet et automatisé de collections de films pour les utilisateurs de Usenet et BitTorrent. Il surveille les flux RSS pour les nouvelles sorties correspondant à vos profils de qualité, déclenche les téléchargements via des clients comme qBittorrent ou SABnzbd, et renomme et organise automatiquement votre bibliothèque. La prise en charge des formats personnalisés vous permet de cibler des encodages spécifiques — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — et Radarr mettra à niveau les fichiers existants lorsque de meilleures versions apparaîtront.

L'exécution de Radarr sur un VPS le maintient actif 24 heures sur 24 avec une bande passante constante, vous assurant de ne jamais manquer une fenêtre de sortie. Il s'intègre directement à Plex, Jellyfin et Emby pour rafraîchir la bibliothèque de votre serveur multimédia dès qu'un nouveau fichier arrive, et s'associe naturellement à Sonarr, Lidarr et Prowlarr pour un écosystème multimédia automatisé complet.