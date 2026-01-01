Déployez Airsonic Advanced en un clic.
Serveur de streaming multimédia auto-hébergé pour votre collection de musique personnelle, accessible depuis n'importe quel appareil.
Choisissez un pack VPS pour Airsonic Advanced
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Airsonic Advanced ?
Airsonic Advanced est le fork d'Airsonic activement maintenu et géré par la communauté — lui-même un fork gratuit de Subsonic — axé sur le streaming stable de grandes bibliothèques musicales personnelles. Il transcode à la volée pour s'adapter à n'importe quel appareil ou bande passante, indexe les bibliothèques ID3 et basées sur des dossiers, et est livré avec un lecteur web épuré ainsi qu'une API REST compatible Subsonic prise en charge par des dizaines de clients mobiles et de bureau.
L'auto-hébergement d'Airsonic Advanced sur votre VPS conserve votre collection de musique, votre historique d'écoute et vos listes de lecture sur le matériel que vous contrôlez — sans limites par appareil, sans frais d'abonnement et sans suivi par les services de streaming.
Fonctionnalités clés de Airsonic Advanced
Transcodage à la volée
Diffuse vers n'importe quel client au bon débit binaire, de sorte qu'une seule bibliothèque prend en charge les ordinateurs de bureau, les téléphones et les connexions mobiles lentes sans ré-encoder les fichiers.
API compatible Subsonic
Fonctionne avec l'écosystème complet des clients Subsonic — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic et plus encore — sur iOS, Android et les ordinateurs de bureau.
Bibliothèques multi-utilisateurs
Les comptes individuels avec listes de lecture, évaluations et scrobbling Last.fm permettent aux foyers de partager un seul serveur sans mélanger les historiques.
Abonnements aux podcasts
Abonnez-vous aux flux de podcast directement dans Airsonic, avec des téléchargements automatiques d'épisodes en plus de votre bibliothèque musicale.
Radio Internet et jukebox
Diffusez des stations de radio internet et utilisez le juke-box multi-joueurs pour diffuser l'audio sur plusieurs haut-parleurs simultanément.
Pourquoi exécuter Airsonic Advanced avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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