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Serveur de streaming multimédia auto-hébergé pour votre collection de musique personnelle, accessible depuis n'importe quel appareil.

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4 cœurs vCPU
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Airsonic Advanced ?

Airsonic Advanced est le fork d'Airsonic activement maintenu et géré par la communauté — lui-même un fork gratuit de Subsonic — axé sur le streaming stable de grandes bibliothèques musicales personnelles. Il transcode à la volée pour s'adapter à n'importe quel appareil ou bande passante, indexe les bibliothèques ID3 et basées sur des dossiers, et est livré avec un lecteur web épuré ainsi qu'une API REST compatible Subsonic prise en charge par des dizaines de clients mobiles et de bureau.

L'auto-hébergement d'Airsonic Advanced sur votre VPS conserve votre collection de musique, votre historique d'écoute et vos listes de lecture sur le matériel que vous contrôlez — sans limites par appareil, sans frais d'abonnement et sans suivi par les services de streaming.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Airsonic Advanced

Transcodage à la volée

Diffuse vers n'importe quel client au bon débit binaire, de sorte qu'une seule bibliothèque prend en charge les ordinateurs de bureau, les téléphones et les connexions mobiles lentes sans ré-encoder les fichiers.

API compatible Subsonic

Fonctionne avec l'écosystème complet des clients Subsonic — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic et plus encore — sur iOS, Android et les ordinateurs de bureau.

Bibliothèques multi-utilisateurs

Les comptes individuels avec listes de lecture, évaluations et scrobbling Last.fm permettent aux foyers de partager un seul serveur sans mélanger les historiques.

Abonnements aux podcasts

Abonnez-vous aux flux de podcast directement dans Airsonic, avec des téléchargements automatiques d'épisodes en plus de votre bibliothèque musicale.

Radio Internet et jukebox

Diffusez des stations de radio internet et utilisez le juke-box multi-joueurs pour diffuser l'audio sur plusieurs haut-parleurs simultanément.

Pourquoi exécuter Airsonic Advanced avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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