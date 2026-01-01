Ampache est une plateforme de streaming multimédia auto-hébergée qui transforme les collections personnelles de musique et de vidéo en un service privé accessible depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. Lancé à l'origine en 2001 et continuellement maintenu sous la licence AGPL, il offre un support multi-utilisateur, des listes de lecture intelligentes, un transcodage à la volée et une compatibilité API Subsonic pour une large prise en charge des clients via les applications mobiles, les lecteurs de bureau et les systèmes domotiques.

Contrairement aux services de streaming commerciaux, Ampache ne stocke aucune donnée d'écoute auprès de tiers, n'impose aucun frais d'abonnement et ne fixe aucune limite à la taille de la bibliothèque. L'auto-hébergement vous donne la pleine propriété de votre musique et garantit que votre collection reste accessible indépendamment des changements de licence de plateforme ou des arrêts de service.