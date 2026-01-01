Déployez Ampache en un clic.
Serveur de streaming de musique et de vidéo open source qui transforme votre collection de médias personnels en un service de streaming privé.
Choisissez un pack VPS pour Ampache
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Ampache ?
Ampache est une plateforme de streaming multimédia auto-hébergée qui transforme les collections personnelles de musique et de vidéo en un service privé accessible depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. Lancé à l'origine en 2001 et continuellement maintenu sous la licence AGPL, il offre un support multi-utilisateur, des listes de lecture intelligentes, un transcodage à la volée et une compatibilité API Subsonic pour une large prise en charge des clients via les applications mobiles, les lecteurs de bureau et les systèmes domotiques.
Contrairement aux services de streaming commerciaux, Ampache ne stocke aucune donnée d'écoute auprès de tiers, n'impose aucun frais d'abonnement et ne fixe aucune limite à la taille de la bibliothèque. L'auto-hébergement vous donne la pleine propriété de votre musique et garantit que votre collection reste accessible indépendamment des changements de licence de plateforme ou des arrêts de service.
Fonctionnalités clés de Ampache
Transcodage à la volée
Convertit automatiquement les fichiers FLAC sans perte vers des débits binaires adaptés aux mobiles en temps réel, afin que vous puissiez diffuser un son de haute qualité sur les réseaux cellulaires sans stocker de copies compressées en double.
Listes de lecture intelligentes
Créez des listes de lecture qui se remplissent automatiquement en fonction du genre, de la note, du nombre de lectures ou de critères personnalisés, recréant ainsi l'expérience de découverte des services de streaming avec votre propre bibliothèque.
Prise en charge multi-utilisateur
Créer des comptes individuels pour les membres de la famille ou les collaborateurs, chacun avec un historique d'écoute, des listes de lecture et des niveaux d'autorisation distincts, sans dupliquer les fichiers multimédias.
Compatibilité API Subsonic
Connectez n'importe quelle application mobile ou client de bureau compatible Subsonic à votre instance Ampache, vous donnant accès depuis pratiquement n'importe quel appareil sans être lié à une seule interface.
Podcasts et Radio
Diffusez des stations de radio internet et abonnez-vous à des podcasts en plus de votre bibliothèque musicale, faisant d'Ampache une destination unique pour tout le contenu audio.
Pourquoi exécuter Ampache avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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