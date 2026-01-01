Déployez AllTube en un clic d'installation.
Interface web pour télécharger des vidéos depuis YouTube et plus de 1000 autres plateformes sans outils en ligne de commande.
Choisissez un pack VPS pour AllTube
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec AllTube ?
AllTube Download est une application web auto-hébergée qui intègre youtube-dl dans une interface intuitive basée sur un navigateur, permettant à quiconque de télécharger ou de diffuser des vidéos depuis plus d'un millier de plateformes d'hébergement sans installer de logiciel localement. Contrairement aux extensions de navigateur qui cessent de fonctionner avec les mises à jour de plateforme, AllTube s'exécute de manière centralisée sur votre serveur afin que chaque appareil de votre réseau puisse l'utiliser via n'importe quel navigateur.
L'auto-hébergement d'AllTube maintient la confidentialité de votre activité de téléchargement, évite les pratiques de journalisation des données des services de téléchargement tiers et vous donne un contrôle total sur les formats pris en charge, les niveaux de qualité et la configuration du site. Vous pouvez également planifier des téléchargements par lots et accéder aux métadonnées vidéo par programmation via l'API JSON intégrée.
Fonctionnalités clés de AllTube
1000+ Support plateforme
Téléchargez des vidéos de YouTube, Vimeo et des centaines d'autres sites d'hébergement en utilisant la même interface unifiée, sans nécessiter de configuration spécifique à chaque plateforme.
Conversion de format
Convertissez les vidéos téléchargées vers votre format et niveau de qualité préférés sans avoir besoin d'outils supplémentaires installés sur votre appareil.
Streaming dans le navigateur
Prévisualisez les vidéos directement dans l'interface web avant de les télécharger, afin de confirmer la qualité et le contenu avant d'engager de l'espace de stockage.
Remuxage sans perte
Changer les formats de conteneur sans ré-encodage, en préservant la qualité vidéo et audio d'origine tout en rendant les fichiers compatibles avec vos lecteurs.
Accès API JSON
Récupérer les métadonnées vidéo détaillées et automatiser les téléchargements de manière programmatique, permettant des flux de travail d'archivage planifiés sans intervention manuelle.
Pourquoi exécuter AllTube avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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