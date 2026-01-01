Déployer Rivet en 1 clic.
Environnement d'exécution open source pour les acteurs avec état, propulsant les agents d'IA, les applications collaboratives et les flux de travail durables.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Rivet ?
Rivet est un moteur d'orchestration open-source pour les acteurs Rivet — des processus légers et de longue durée dont l'état réside en mémoire et est automatiquement persisté. Contrairement aux runtimes serverless sans état, chaque acteur conserve son propre état basé sur SQLite, son identité adressable et son journal d'événements, ce qui en fait un choix naturel pour les agents d'IA, les sessions de jeux multijoueurs, les éditeurs collaboratifs et les workflows durables.
L'auto-hébergement de Rivet sur votre propre VPS maintient l'état des acteurs, la mémoire des agents et les données de workflow entièrement sous votre contrôle, sans frais par exécution. Le moteur inclus est livré avec le tableau de bord Inspector intégré pour parcourir l'état des acteurs, rejouer les workflows et déboguer le trafic en direct sans instrumenter le code de l'application.
Fonctionnalités clés de Rivet
Acteurs avec état
Processus de longue durée avec état en mémoire, persistance SQLite et identités adressables stables pour les agents d'IA et les sessions multijoueurs.
Flux de travail durables
L'exécution de workflow survit aux plantages et aux redémarrages, rejouant l'historique des événements afin que la logique métier reprenne exactement là où elle s'était arrêtée.
Inspecteur intégré
Tableau de bord du navigateur pour parcourir les bases de données SQLite des acteurs, inspecter l'état du workflow, surveiller les événements et piloter les acteurs via un REPL.
SDKs polyglottes
Connectez les runners via les SDKs officiels de RivetKit pour TypeScript, Rust, Python et Swift sans réécrire les services existants.
Stockage du système de fichiers
Déploiement à nœud unique prêt pour la production, soutenu par un stockage RocksDB intégré — aucune base de données externe n'est requise pour démarrer.
Ordonnancement des conteneurs
Planifie le code utilisateur sous forme de conteneurs sur les nœuds d'exécution, facilitant l'exécution d'agents et de serveurs de jeu parallèlement au moteur.
Pourquoi exécuter Rivet avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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