Déployez Adminer en un clic.
Outil de gestion de base de données léger et complet, prenant en charge MySQL, PostgreSQL, SQLite et 8 autres systèmes.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Adminer ?
Adminer est un outil de gestion de bases de données PHP, composé d'un seul fichier, qui offre des capacités d'administration complètes pour plus de 11 systèmes de bases de données — MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB, et d'autres — via une interface web unifiée. Conçu à l'origine comme une alternative plus légère à phpMyAdmin, il ne nécessite aucune installation complexe et est prêt à l'emploi immédiatement après son déploiement.
Malgré son faible encombrement, Adminer couvre l'ensemble des opérations de base de données : la navigation et l'édition d'enregistrements, l'exécution de requêtes SQL avec coloration syntaxique, la gestion des utilisateurs et des permissions, l'importation et l'exportation de données, et la visualisation des relations de schéma. Sa conception épurée le rend tout aussi utile pour le débogage rapide pendant le développement et l'administration de routine dans les environnements de production.
Fonctionnalités clés de Adminer
plus de 11 systèmes de bases de données
Gérer MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB, et bien plus encore à partir d'une seule interface, vous évitant ainsi de maintenir des outils distincts pour chaque type de base de données.
Déploiement instantané
Conditionné sous la forme d'un seul fichier PHP, sans aucune dépendance autre qu'un serveur web, Adminer est accessible immédiatement après son lancement, sans aucune configuration supplémentaire.
Éditeur de requêtes SQL
Exécuter des requêtes SQL personnalisées avec coloration syntaxique et résultats structurés, ce qui facilite l'inspection des données, le débogage des requêtes ou la réalisation de migrations ponctuelles.
Importation et exportation
Importer et exporter des données aux formats SQL et CSV pour les sauvegardes, les migrations et le partage de données avec des outils externes ou des membres de l'équipe.
Gestion des utilisateurs et des autorisations
Créer, modifier et supprimer les utilisateurs de bases de données et leurs privilèges directement depuis l'interface web, éliminant ainsi le besoin d'un accès en ligne de commande lors des modifications de contrôle d'accès de routine.
Pourquoi exécuter Adminer avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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