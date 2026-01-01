Visual Studio Code Server met à disposition l'environnement de développement VS Code complet directement dans n'importe quel navigateur. Accédez à vos extensions, à IntelliSense, au terminal intégré, aux outils Git et au débogueur depuis n'importe quel appareil sans installer de logiciel localement — votre environnement de développement réside sur votre VPS et est toujours prêt.

L'auto-hébergement de VS Code Server sur un VPS signifie que les projets et les configurations persistent entre les sessions et sont accessibles depuis n'importe quelle machine. L'environnement serveur toujours actif est idéal pour la programmation en binôme sur le web, les flux de travail de développement dans le cloud, ou le codage depuis des appareils où l'installation de VS Code n'est pas pratique.