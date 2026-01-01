Déployez Alexandrie avec une installation en un clic.
Base de connaissances auto-hébergée avec Markdown étendu, recherche en texte intégral et permissions granulaires par document.
Choisissez un pack VPS pour Alexandrie
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Alexandrie ?
Alexandrie est une plateforme de base de connaissances et de documentation auto-hébergée, construite avec Go et Nuxt 4. Elle offre un éditeur Markdown riche avec des expressions mathématiques KaTeX, des conteneurs d'appel colorés et un centre de commande pour la recherche en texte intégral dans tous vos documents. Un système de permissions à cinq niveaux par document vous permet de garder certaines notes privées, d'en partager d'autres avec votre équipe et de publier des pages sélectionnées publiquement — le tout à partir d'une seule installation.
L'auto-hébergement d'Alexandrie maintient vos documents, notes et fichiers téléchargés sur une infrastructure que vous contrôlez. Le stockage d'objets intégré compatible S3 gère les téléchargements de fichiers sans service externe, et la sauvegarde et restauration en un clic vous permettent de protéger l'intégralité de la base de connaissances sans exportations manuelles de bases de données.
Fonctionnalités clés de Alexandrie
Éditeur Markdown étendu
Écrivez avec des expressions mathématiques KaTeX, des conteneurs d'appel colorés et des intégrations riches à l'aide d'un éditeur CodeMirror 6 conçu pour la documentation structurée.
Permissions à cinq niveaux
Attribuez des niveaux d'accès granulaires par document — du mode entièrement privé au mode public — afin que la même installation serve simultanément aux notes personnelles, aux wikis d'équipe et aux documents publics.
Recherche plein texte de commandes
Un centre de commande piloté par clavier recherche instantanément dans tous vos documents, rendant les grandes bases de connaissances navigables sans navigation manuelle dans les dossiers.
Stockage de fichiers intégré
Un stockage d'objets compatible S3 intégré gère les mises en ligne de fichiers et les pièces jointes multimédias sans nécessiter de service de stockage externe ou de compte CDN.
Connexion SSO et OIDC
Authentifiez-vous avec Google, GitHub, Microsoft ou Discord via OIDC, éliminant ainsi le besoin de gérer des comptes d'utilisateur distincts pour chaque membre de l'équipe.
Pourquoi exécuter Alexandrie avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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