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Plateforme auto-hébergée pour créer des applications d'IA avec des microservices et des microfrontends évolutifs.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
4 Go de RAM
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Le plus populaire
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KVM 2
21,49 
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99 
10,99  /mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99 
21,99  /mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec 1Backend ?

1Backend est une plateforme open-source pour déployer des applications d'IA sous forme de microservices et de microfrontends composables, le tout à partir d'un unique plan de contrôle auto-hébergé. Il regroupe la gestion des utilisateurs, les autorisations, les secrets, la configuration, le routage, le stockage de fichiers et un service de modèles d'IA afin que les équipes puissent se concentrer sur la logique applicative au lieu d'assembler l'infrastructure.

L'auto-hébergement de 1Backend sur votre propre VPS maintient les prompts, les poids des modèles, les secrets et les données client au sein de l'infrastructure que vous contrôlez. Les services intégrés lancent des LLM locaux et des conteneurs de diffusion stable à la demande, vous offrant un backend prêt pour la production pour les produits d'IA sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur par jeton.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de 1Backend

Environnement d'exécution de microservices IA

Lancer et orchestrer des conteneurs d'IA — y compris des LLM locaux et des modèles d'images — directement depuis le backend, sans orchestrateur externe requis.

Identité intégrée

Les comptes utilisateur, les rôles, les autorisations, les organisations et les clés API sont fournis prêts à l'emploi, de sorte que chaque nouveau service hérite automatiquement de l'authentification.

Secrets et configuration

Le stockage de secrets chiffrés et les services de configuration par application maintiennent les clés API et les paramètres hors du code et du contrôle de version.

Hébergement Microfrontend

Gérer plusieurs frontends via une couche de routage unique, permettant aux équipes indépendantes de déployer des modules d'interface utilisateur sans reconstruire toute l'application.

Manifestes Bootstrap

Définissez les routes, les autorisations, les configurations et les secrets dans des manifestes YAML pour des déploiements d'infrastructure en tant que code reproductibles dans tous les environnements.

Pourquoi exécuter 1Backend avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

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