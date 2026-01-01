Déployez 1Backend en un clic.
Plateforme auto-hébergée pour créer des applications d'IA avec des microservices et des microfrontends évolutifs.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec 1Backend ?
1Backend est une plateforme open-source pour déployer des applications d'IA sous forme de microservices et de microfrontends composables, le tout à partir d'un unique plan de contrôle auto-hébergé. Il regroupe la gestion des utilisateurs, les autorisations, les secrets, la configuration, le routage, le stockage de fichiers et un service de modèles d'IA afin que les équipes puissent se concentrer sur la logique applicative au lieu d'assembler l'infrastructure.
L'auto-hébergement de 1Backend sur votre propre VPS maintient les prompts, les poids des modèles, les secrets et les données client au sein de l'infrastructure que vous contrôlez. Les services intégrés lancent des LLM locaux et des conteneurs de diffusion stable à la demande, vous offrant un backend prêt pour la production pour les produits d'IA sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur par jeton.
Fonctionnalités clés de 1Backend
Environnement d'exécution de microservices IA
Lancer et orchestrer des conteneurs d'IA — y compris des LLM locaux et des modèles d'images — directement depuis le backend, sans orchestrateur externe requis.
Identité intégrée
Les comptes utilisateur, les rôles, les autorisations, les organisations et les clés API sont fournis prêts à l'emploi, de sorte que chaque nouveau service hérite automatiquement de l'authentification.
Secrets et configuration
Le stockage de secrets chiffrés et les services de configuration par application maintiennent les clés API et les paramètres hors du code et du contrôle de version.
Hébergement Microfrontend
Gérer plusieurs frontends via une couche de routage unique, permettant aux équipes indépendantes de déployer des modules d'interface utilisateur sans reconstruire toute l'application.
Manifestes Bootstrap
Définissez les routes, les autorisations, les configurations et les secrets dans des manifestes YAML pour des déploiements d'infrastructure en tant que code reproductibles dans tous les environnements.
Pourquoi exécuter 1Backend avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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