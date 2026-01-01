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Assistant de codage IA open-source qui vous permet d'inviter, d'exécuter et de déployer des applications full-stack depuis votre navigateur.

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4 cœurs vCPU
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Obtenez 24 mois pour 527,76 € (prix d'origine : 1 559,76 €). Renouvellement au prix de 49,99 €/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec bolt.diy ?

bolt.diy est un fork open source de bolt.new qui apporte le développement full-stack assisté par l'IA à votre propre infrastructure. Il combine un éditeur basé sur navigateur avec un environnement d'exécution intégré, vous permettant de décrire ce que vous voulez construire en langage clair et de laisser un LLM générer, exécuter et itérer sur des applications complètes — frontend, backend et configuration inclus.

Contrairement aux outils de codage IA basés sur le cloud, l'auto-hébergement de bolt.diy signifie que votre code, vos invites et vos clés API restent sur votre VPS. Vous connectez les fournisseurs de LLM que vous utilisez déjà — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, les modèles Ollama locaux, et plus encore — afin de ne jamais être lié à un seul fournisseur ou niveau d'abonnement.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de bolt.diy

Prise en charge des LLM multi-fournisseurs

Connectez OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI et plus de 15 autres fournisseurs depuis une seule interface.

Génération de code full-stack

Générer des applications complètes avec un frontend, un backend et des fichiers de configuration fonctionnels — pas seulement des extraits de code.

Exécution dans le navigateur

Exécutez et prévisualisez le code généré directement dans le navigateur sans quitter l'interface ni configurer un environnement de développement local.

Apporter vos propres clés API

Utilisez vos identifiants de fournisseur existants afin de ne payer que ce que vous utilisez, sans majoration de la plateforme ni niveau d'abonnement.

Open-source et auto-hébergé

Toutes les invites, le code généré et les identifiants restent sur votre VPS — aucune donnée n'est partagée avec une plateforme SaaS tierce.

Pourquoi exécuter bolt.diy avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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