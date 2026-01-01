Déployer bolt.diy en un clic.
Assistant de codage IA open-source qui vous permet d'inviter, d'exécuter et de déployer des applications full-stack depuis votre navigateur.
Choisissez un pack VPS pour bolt.diy
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec bolt.diy ?
bolt.diy est un fork open source de bolt.new qui apporte le développement full-stack assisté par l'IA à votre propre infrastructure. Il combine un éditeur basé sur navigateur avec un environnement d'exécution intégré, vous permettant de décrire ce que vous voulez construire en langage clair et de laisser un LLM générer, exécuter et itérer sur des applications complètes — frontend, backend et configuration inclus.
Contrairement aux outils de codage IA basés sur le cloud, l'auto-hébergement de bolt.diy signifie que votre code, vos invites et vos clés API restent sur votre VPS. Vous connectez les fournisseurs de LLM que vous utilisez déjà — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, les modèles Ollama locaux, et plus encore — afin de ne jamais être lié à un seul fournisseur ou niveau d'abonnement.
Fonctionnalités clés de bolt.diy
Prise en charge des LLM multi-fournisseurs
Connectez OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI et plus de 15 autres fournisseurs depuis une seule interface.
Génération de code full-stack
Générer des applications complètes avec un frontend, un backend et des fichiers de configuration fonctionnels — pas seulement des extraits de code.
Exécution dans le navigateur
Exécutez et prévisualisez le code généré directement dans le navigateur sans quitter l'interface ni configurer un environnement de développement local.
Apporter vos propres clés API
Utilisez vos identifiants de fournisseur existants afin de ne payer que ce que vous utilisez, sans majoration de la plateforme ni niveau d'abonnement.
Open-source et auto-hébergé
Toutes les invites, le code généré et les identifiants restent sur votre VPS — aucune donnée n'est partagée avec une plateforme SaaS tierce.
Pourquoi exécuter bolt.diy avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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