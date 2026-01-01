Déployez Kodi en un clic.
Serveur multimédia Kodi sans interface graphique pour centraliser et partager votre base de données multimédia sur plusieurs instances Kodi.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Kodi ?
Ce déploiement Kodi sans affichage exécute un serveur de médiathèque persistant, permettant à plusieurs clients Kodi sur votre réseau de partager une base de données centralisée unique, basée sur MariaDB. Plutôt que chaque instance Kodi ne gère sa propre bibliothèque séparée, tous les clients se connectent à la base de données partagée pour un historique de visionnage, des évaluations et des métadonnées unifiés. Une interface web intégrée vous permet de gérer les sources multimédias, de déclencher des analyses de bibliothèque et d'installer des extensions depuis n'importe quel navigateur.
L'auto-hébergement sur un VPS rend votre bibliothèque Kodi partagée toujours disponible pour chaque client de votre réseau, indépendamment du fait qu'une autre machine soit en cours d'exécution. Connectez vos autres installations Kodi aux ports de la base de données et de l'interface web du déploiement pour commencer à partager votre bibliothèque.
Fonctionnalités clés de Kodi
Médiathèque centralisée
Hébergez une base de données multimédia partagée basée sur MariaDB à laquelle tous vos clients Kodi se connectent, éliminant ainsi les bibliothèques en double et gardant l'historique de visionnage synchronisé.
Gestion basée sur navigateur
Configurer les sources multimédias, analyser le nouveau contenu et gérer les extensions via l'interface web de Kodi sans nécessiter d'affichage physique.
Historique de visionnage unifié
Tous les clients Kodi connectés partagent la même progression de visionnage, les évaluations et les métadonnées, afin que vous puissiez reprendre le contenu depuis n'importe quel appareil.
Serveur de bibliothèque toujours disponible
Fonctionner sur un VPS garde votre serveur de bibliothèque disponible 24 heures sur 24, même lorsque les ordinateurs personnels ou les lecteurs multimédias sont éteints.
Add-on Gestion
Installer et gérer les extensions Kodi à distance via l'interface web, étendant les fonctionnalités sans accès direct au conteneur.
Pourquoi exécuter Kodi avec Hostinger ?
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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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