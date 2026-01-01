Ce déploiement Kodi sans affichage exécute un serveur de médiathèque persistant, permettant à plusieurs clients Kodi sur votre réseau de partager une base de données centralisée unique, basée sur MariaDB. Plutôt que chaque instance Kodi ne gère sa propre bibliothèque séparée, tous les clients se connectent à la base de données partagée pour un historique de visionnage, des évaluations et des métadonnées unifiés. Une interface web intégrée vous permet de gérer les sources multimédias, de déclencher des analyses de bibliothèque et d'installer des extensions depuis n'importe quel navigateur.

L'auto-hébergement sur un VPS rend votre bibliothèque Kodi partagée toujours disponible pour chaque client de votre réseau, indépendamment du fait qu'une autre machine soit en cours d'exécution. Connectez vos autres installations Kodi aux ports de la base de données et de l'interface web du déploiement pour commencer à partager votre bibliothèque.