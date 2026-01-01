Déployez PicoShare en un clic.
Partage de fichiers auto-hébergé minimaliste avec des liens expirables, des téléversements d'invités et aucune limite de taille de fichier.
Choisissez un pack VPS pour PicoShare
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.
Que créer avec PicoShare ?
PicoShare est un service de partage de fichiers open-source et minimaliste, conçu pour une seule chose : télécharger un fichier et partager un lien de téléchargement direct. Contrairement aux plateformes de stockage cloud complètes, PicoShare n'a pas de hiérarchie de dossiers, pas de comptes multi-utilisateurs et pas de quotas de stockage — juste une seule phrase secrète partagée qui protège l'interface d'administration et une URL publique claire pour chaque fichier que vous partagez. Les liens peuvent être configurés pour expirer après une période configurable ou un certain nombre de téléchargements, et les liens d'envoi pour invités permettent aux contributeurs externes de soumettre des fichiers à votre serveur sans compte.
L'auto-hébergement de PicoShare sur votre VPS signifie que les fichiers partagés sont stockés sur votre propre infrastructure, sans plateforme tierce entre vous et vos destinataires, et qu'aucun fichier n'est rejeté pour être trop volumineux.
Fonctionnalités clés de PicoShare
Liens de partage expirants
Définissez les liens pour qu'ils expirent après un délai précis ou un certain nombre de téléchargements, afin que les fichiers partagés soient automatiquement supprimés une fois qu'ils ont rempli leur fonction.
Liens de téléversement pour invités
Générez des liens de téléversement uniques ou réutilisables afin que les collaborateurs externes puissent déposer des fichiers sur votre serveur sans créer de compte ni voir vos autres fichiers.
Taille de fichier illimitée
PicoShare n'impose aucune restriction sur la taille ou le type de fichier, vous permettant ainsi de partager de grandes vidéos, des images disque ou des archives que les services cloud rejetteraient.
Zéro dépendances externes
SQLite stocke toutes les métadonnées localement — pas de serveur de base de données, pas de Redis, pas de travailleurs en arrière-plan — faisant de l'ensemble du déploiement un conteneur unique.
URL de téléchargement directes
Chaque fichier partagé obtient une URL de téléchargement direct propre et permanente afin que les destinataires puissent télécharger sans naviguer dans une interface web ni se connecter.
Pourquoi exécuter PicoShare avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Lancement local. Croissance mondiale.
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Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.
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