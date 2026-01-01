Jusqu'à 69 % de réduction sur ArchiveBox

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Plateforme d'archivage internet auto-hébergée qui conserve les pages web, les vidéos et les documents dans plusieurs formats pour un accès permanent.

Lancement instantané de votre application
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
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Obtenez 24 mois pour 191,76 € (prix d'origine : 515,76 €). Renouvellement au prix de 14,99 €/mois.
2 cœurs vCPU
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100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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Obtenez 24 mois pour 263,76 € (prix d'origine : 863,76 €). Renouvellement au prix de 27,99 €/mois.
4 cœurs vCPU
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16 To de bande passante
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Obtenez 24 mois pour 527,76 € (prix d'origine : 1 559,76 €). Renouvellement au prix de 49,99 €/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec ArchiveBox ?

ArchiveBox est la principale plateforme d'archivage web auto-hébergée et open source, qui capture les sites web sous forme de HTML, PDF, captures d'écran, fichiers WARC et médias extraits, afin de garantir que le contenu reste accessible longtemps après la disparition des sources originales. Avec plus de 18 000 étoiles GitHub et un développement actif depuis 2017, elle offre une alternative fiable à la dépendance vis-à-vis d'Internet Archive pour le contenu essentiel à votre travail.

L'auto-hébergement d'ArchiveBox vous confère une souveraineté totale sur les données archivées — ce qui est essentiel pour les flux de travail juridiques, de conformité et de journalisme où la chaîne de traçabilité est importante. Vous contrôlez les politiques de rétention, les stratégies de sauvegarde et les autorisations d'accès, tandis que le moteur de recherche plein texte Sonic intégré permet de trouver rapidement et précisément du contenu dans de grandes archives.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de ArchiveBox

Archivage multi-format

Capturez chaque page simultanément sous forme de HTML, PDF, capture d'écran, WARC et médias extraits, afin que le contenu soit préservé dans plusieurs formats indépendants même si l'un d'eux devient illisible à l'avenir.

Recherche plein texte

Recherchez n'importe quel mot ou expression dans toute votre archive instantanément à l'aide du moteur de recherche Sonic intégré, sans parcourir manuellement les dossiers ni vous fier à une correspondance de nom de fichier imprécise.

Prise de rendez-vous automatisée

Mettre en place l'archivage quotidien des flux RSS, des listes de favoris et des collections d'URL afin que le contenu important soit automatiquement préservé sans nécessiter de déclenchement manuel pour chaque nouvel élément.

Prise en charge étendue de l'importation

Importez directement depuis les favoris du navigateur, Pocket, Pinboard, Instapaper et d'autres services, facilitant ainsi la migration d'une liste de lecture existante vers votre archive permanente.

Rendu JavaScript

Archivez les pages rendues dynamiquement et les applications monopages en utilisant l'environnement de navigateur NoVNC fourni, capturant le contenu que les simples extracteurs HTML ignorent complètement.

Pourquoi exécuter ArchiveBox avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Croissance mondiale.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

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