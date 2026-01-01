Déployez ArchiveBox : installation en un clic.
Plateforme d'archivage internet auto-hébergée qui conserve les pages web, les vidéos et les documents dans plusieurs formats pour un accès permanent.
Choisissez un pack VPS pour ArchiveBox
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ArchiveBox ?
ArchiveBox est la principale plateforme d'archivage web auto-hébergée et open source, qui capture les sites web sous forme de HTML, PDF, captures d'écran, fichiers WARC et médias extraits, afin de garantir que le contenu reste accessible longtemps après la disparition des sources originales. Avec plus de 18 000 étoiles GitHub et un développement actif depuis 2017, elle offre une alternative fiable à la dépendance vis-à-vis d'Internet Archive pour le contenu essentiel à votre travail.
L'auto-hébergement d'ArchiveBox vous confère une souveraineté totale sur les données archivées — ce qui est essentiel pour les flux de travail juridiques, de conformité et de journalisme où la chaîne de traçabilité est importante. Vous contrôlez les politiques de rétention, les stratégies de sauvegarde et les autorisations d'accès, tandis que le moteur de recherche plein texte Sonic intégré permet de trouver rapidement et précisément du contenu dans de grandes archives.
Fonctionnalités clés de ArchiveBox
Archivage multi-format
Capturez chaque page simultanément sous forme de HTML, PDF, capture d'écran, WARC et médias extraits, afin que le contenu soit préservé dans plusieurs formats indépendants même si l'un d'eux devient illisible à l'avenir.
Recherche plein texte
Recherchez n'importe quel mot ou expression dans toute votre archive instantanément à l'aide du moteur de recherche Sonic intégré, sans parcourir manuellement les dossiers ni vous fier à une correspondance de nom de fichier imprécise.
Prise de rendez-vous automatisée
Mettre en place l'archivage quotidien des flux RSS, des listes de favoris et des collections d'URL afin que le contenu important soit automatiquement préservé sans nécessiter de déclenchement manuel pour chaque nouvel élément.
Prise en charge étendue de l'importation
Importez directement depuis les favoris du navigateur, Pocket, Pinboard, Instapaper et d'autres services, facilitant ainsi la migration d'une liste de lecture existante vers votre archive permanente.
Rendu JavaScript
Archivez les pages rendues dynamiquement et les applications monopages en utilisant l'environnement de navigateur NoVNC fourni, capturant le contenu que les simples extracteurs HTML ignorent complètement.
Pourquoi exécuter ArchiveBox avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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