Déployez Backrest en un clic.
Interface utilisateur web pour restic permettant d'accéder aux sauvegardes planifiées, à la navigation et aux restaurations depuis n'importe quel navigateur.
Choisissez un pack VPS pour Backrest
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Backrest ?
Backrest est une interface web auto-hébergée pour restic, le programme de sauvegarde rapide et sécurisé. Il intègre la puissante déduplication et le chiffrement de restic dans une interface utilisateur web épurée, vous permettant de créer des plans de sauvegarde, de les planifier avec cron, et de restaurer des fichiers individuels sans jamais toucher la ligne de commande.
Parce que Backrest stocke les instantanés via restic, les sauvegardes sont chiffrées au repos et prennent en charge des dizaines de solutions de stockage — disque local, stockage d'objets compatible S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP, et plus encore. L'auto-hébergement de Backrest maintient votre configuration de sauvegarde et vos identifiants entièrement sous votre contrôle, sans frais d'abonnement ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Fonctionnalités clés de Backrest
Plans de sauvegarde programmés
Définissez des planifications cron par dépôt afin que les sauvegardes s'exécutent automatiquement sans intervention manuelle.
Restauration via navigateur
Parcourir le contenu des instantanés et restaurer des fichiers ou des répertoires individuels directement depuis l'interface utilisateur web.
Stockage multi-backend
Stocker les sauvegardes sur un disque local, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP, et plus encore via les backends natifs de restic.
Chiffrement de bout en bout
Tous les instantanés sont chiffrés par restic avant de quitter l'hôte, garantissant que les données restent privées sur tout backend de stockage.
Déduplication et compression
Le découpage défini par le contenu de Restic déduplique les données entre les instantanés, réduisant considérablement l'utilisation du stockage au fil du temps.
Pourquoi exécuter Backrest avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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