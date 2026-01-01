Backrest est une interface web auto-hébergée pour restic, le programme de sauvegarde rapide et sécurisé. Il intègre la puissante déduplication et le chiffrement de restic dans une interface utilisateur web épurée, vous permettant de créer des plans de sauvegarde, de les planifier avec cron, et de restaurer des fichiers individuels sans jamais toucher la ligne de commande.

Parce que Backrest stocke les instantanés via restic, les sauvegardes sont chiffrées au repos et prennent en charge des dizaines de solutions de stockage — disque local, stockage d'objets compatible S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP, et plus encore. L'auto-hébergement de Backrest maintient votre configuration de sauvegarde et vos identifiants entièrement sous votre contrôle, sans frais d'abonnement ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.