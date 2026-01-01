Déployer AList en un clic.
Liste de fichiers auto-hébergée et serveur WebDAV qui unifie des dizaines de fournisseurs de stockage cloud derrière une interface web unique.
Choisissez un pack VPS pour AList
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec AList ?
AList est un programme de liste de fichiers open source qui regroupe le stockage local et les disques cloud sous une seule interface web. Il prend en charge plus de 30 backends de stockage — y compris OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV, et de nombreux fournisseurs régionaux — vous permettant de parcourir, prévisualiser et télécharger des fichiers depuis tous ces emplacements sans changer d'applications ni vous connecter à plusieurs reprises.
L'auto-hébergement d'AList sur votre propre VPS garde les identifiants de stockage et les politiques d'accès sous votre contrôle tout en exposant vos fichiers via une interface web rapide et un point d'accès WebDAV entièrement conforme. C'est un moyen pratique de consolider les comptes cloud dispersés et les lecteurs partagés en une seule passerelle privée.
Fonctionnalités clés de AList
Backends multi-stockage
Montez plus de 30 fournisseurs — disque local, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV, et bien d'autres — dans une arborescence de fichiers unique et unifiée.
Serveur WebDAV
Exposer chaque stockage connecté comme un point d'accès WebDAV unique en lecture/écriture qui se monte proprement sous macOS, Windows et les clients mobiles.
Aperçus dans le navigateur
Diffuser et prévisualiser des images, des vidéos, l'audio, des PDF, des documents Office et du code sans avoir à télécharger les fichiers au préalable.
Partage granulaire
Générez des liens de partage protégés par mot de passe avec une expiration facultative afin que les destinataires externes ne voient que les fichiers que vous choisissez.
Téléchargements hors ligne
Intégrez avec aria2 ou qBittorrent pour récupérer des fichiers depuis des URL et des torrents directement dans n'importe quel backend de stockage monté.
Pourquoi exécuter AList avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Gestionnaire de codes d'authentification à deux facteurs auto-hébergé, accessible sur web et mobile