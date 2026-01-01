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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec AnonUpload ?

AnonUpload est une application de partage de fichiers PHP légère, conçue autour d'un principe unique : partager des fichiers sans laisser de trace. Elle ne nécessite aucune base de données, aucun compte utilisateur et ne stocke aucune métadonnée susceptible d'identifier qui a téléversé ou téléchargé un fichier. Les noms de fichiers directs ne sont jamais exposés publiquement, et la fonction optionnelle de délai de téléchargement empêche le scraping automatisé avant que les fichiers n'atteignent leurs destinataires prévus.

Auto-héberger AnonUpload signifie que vos fichiers ne transitent jamais par une infrastructure tierce soumise à des demandes de surveillance ou à des obligations de conservation des données. Vous contrôlez les types de fichiers acceptés, la taille maximale des téléversements et qui peut accéder à l'interface d'administration — sans dépendre d'un service commercial de partage de fichiers anonyme qui pourrait enregistrer l'activité malgré ses allégations de confidentialité.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de AnonUpload

Aucune base de données requise

Les fichiers sont stockés directement sur le système de fichiers, sans configuration ni maintenance de base de données, ce qui simplifie le déploiement et élimine une source courante de fuites de données.

Noms de fichiers cachés

Les noms de fichiers originaux ne sont jamais exposés publiquement, ainsi les téléchargeurs ne peuvent pas déduire le contenu, la source ou l'identité de l'expéditeur à partir de l'URL ou de la liste de répertoires.

Délai de téléchargement

Configurer une période d'attente avant que les fichiers ne soient téléchargeables, afin d'empêcher les robots de scraping automatisés de collecter les fichiers mis en ligne avant qu'ils n'atteignent leurs destinataires prévus.

Types de fichiers configurables

Définissez une liste blanche exacte d'extensions de fichier acceptées et définissez des limites de taille maximale de téléversement jusqu'à 10 Go pour correspondre à vos besoins de partage spécifiques.

Interface d'administration

Gérer les téléchargements, surveiller l'utilisation du stockage et ajuster les paramètres de l'application via un panneau d'administration intégré sans toucher à la ligne de commande du serveur.

Pourquoi exécuter AnonUpload avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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