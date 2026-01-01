Déployez CiviCRM en un clic.
Gestion de la relation avec les parties prenantes open source, conçue pour les organisations à but non lucratif, les groupes de plaidoyer et les organisations axées sur les membres.
Choisissez un pack VPS pour CiviCRM
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec CiviCRM ?
CiviCRM est un CRM open-source conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, les ONG, les associations et les organisations civiques. Contrairement aux CRM commerciaux axés sur la vente, chaque module — contacts, contributions, adhésions, événements, envois et gestion de cas — est conçu autour des flux de travail des collecteurs de fonds, des organisateurs et du personnel de programme qui gèrent des membres plutôt que des prospects.
L'auto-hébergement de CiviCRM sur votre propre VPS maintient les dossiers des donateurs, l'historique des contributions et les données des membres sous votre contrôle total, sans tarification par contact, sans processeurs de données tiers, et avec la pleine propriété de chaque rapport et segmentation que vous créez.
Fonctionnalités clés de CiviCRM
Gestion des contacts
Suivez un nombre illimité de contacts, de foyers et d'organisations avec des relations, des balises et des champs personnalisés adaptés aux flux de travail des organisations à but non lucratif.
Contributions et collecte de fonds
Accepter les dons en ligne, gérer les promesses de don, gérer les programmes de dons récurrents et rapprocher les contributions grâce à des rapports financiers intégrés.
Gestion des adhésions
Automatisez les inscriptions d'adhésion, les renouvellements et les avantages échelonnés grâce à des types d'adhésion configurables et des rappels de cycle de vie.
Événements et inscription
Créer des pages d'événements, vendre des billets, gérer les participants et suivre l'historique de participation parallèlement au reste de chaque fiche contact.
Email et publipostage
Segmentez les audiences, envoyez des e-mails ciblés et mesurez les ouvertures, les clics et les rebonds sans payer de frais d'envoi par contact.
Pourquoi exécuter CiviCRM avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Apache JSPWiki
Moteur wiki Apache basé sur Java avec gestion de versions, pièces jointes et contrôle d'accès