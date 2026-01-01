Déployer un Otter Wiki en un clic.
Wiki minimaliste auto-hébergé avec un historique des pages basé sur Git, l'édition Markdown et le contrôle d'accès utilisateur dans un seul conteneur.
Choisissez un pack VPS pour An Otter Wiki
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec An Otter Wiki ?
Un Otter Wiki est un wiki léger auto-hébergé qui stocke toutes les pages dans un dépôt Git et les données utilisateur dans SQLite — aucun service de base de données séparé n'est requis. Écrit en Python avec une interface Bootstrap épurée, il prend en charge l'édition Markdown, les pièces jointes et un historique complet des révisions de page, sauvegardé par des commits Git.
L'auto-hébergement sur votre VPS maintient tout le contenu du wiki sous votre contrôle, avec des règles d'accès granulaires qui peuvent restreindre la lecture et l'édition aux seuls utilisateurs enregistrés ou approuvés par l'administrateur. La conception à conteneur unique signifie qu'il n'y a rien à provisionner au-delà d'un volume nommé et du conteneur lui-même.
Fonctionnalités clés de An Otter Wiki
Historique basé sur Git
Chaque modification de page est automatiquement un commit Git, vous offrant un historique de révision complet que vous pouvez parcourir, comparer et restaurer via l'interface web.
Édition Markdown
Rédigez et modifiez des pages en Markdown avec un éditeur de prévisualisation en direct — aucun format propriétaire ou verrouillage de texte enrichi d'aucune sorte.
Contrôle d'accès
Les autorisations de lecture, d'écriture et de pièce jointe sont configurées indépendamment pour les visiteurs anonymes, les utilisateurs enregistrés et les utilisateurs approuvés par l'administrateur.
Pièces jointes
Téléchargez et intégrez des images et des fichiers directement dans les pages wiki, stockés avec le contenu de la page dans le volume de données persistant.
Gestion des utilisateurs
L'inscription intégrée avec confirmation par e-mail facultative et les flux de travail d'approbation par l'administrateur offrent un contrôle total sur les personnes qui peuvent contribuer.
Pourquoi exécuter An Otter Wiki avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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