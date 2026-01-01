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Moteur wiki mature basé sur Java avec gestion de versions intégrée, pièces jointes, plugins et contrôle d'accès basé sur JAAS.

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100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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KVM 8
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21,99  /mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Apache JSPWiki ?

Apache JSPWiki est un moteur wiki riche en fonctionnalités, basé sur Java, maintenu en tant que projet Apache de haut niveau. Les pages sont stockées sous forme de fichiers texte brut avec un historique complet des versions, tandis que les pièces jointes, les modèles de page et une vaste bibliothèque de plugins inclus le rendent adapté aux centres de documentation, aux bases de connaissances et aux sites de collaboration intranet où la stabilité et la longévité importent plus que la poursuite des tendances.

L'auto-hébergement de JSPWiki sur votre VPS vous offre un wiki sous licence Apache qui fonctionne entièrement sur votre propre conteneur Tomcat, sans dépendances SaaS, sans tarification par utilisateur et avec une authentification basée sur JAAS que vous pouvez intégrer à votre propre pile d'identité. Tout, des pages wiki aux pièces jointes, réside sur un seul volume persistant, ce qui simplifie les sauvegardes et les migrations.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Apache JSPWiki

Historique des versions de la page

Le VersioningFileProvider capture chaque modification, vous permettant de comparer les révisions et d'annuler les changements indésirables à tout moment.

Pièces jointes et médias

Téléchargez des images, des documents et d'autres fichiers directement sur les pages grâce à un fournisseur de pièces jointes intégré qui stocke tout sur votre volume VPS.

Contrôle d'accès JAAS

Les permissions granulaires de page et de groupe sont appliquées via le Service d'authentification et d'autorisation Java, avec des backends enfichables pour LDAP ou des domaines personnalisés.

Bibliothèque d'extensions et de modèles

Étendez les pages avec des plugins fournis pour les tables des matières, la recherche, les flux RSS et le contenu dynamique, ou restylez le wiki avec des modèles de page basés sur JSP.

Syntaxe de balisage Apache

Rédigez du contenu dans le balisage léger JSPWiki avec des macros, des liens inter-wiki et un aperçu en direct lors de la modification.

Pourquoi exécuter Apache JSPWiki avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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