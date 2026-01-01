Déployez Apache JSPWiki en un clic.
Moteur wiki mature basé sur Java avec gestion de versions intégrée, pièces jointes, plugins et contrôle d'accès basé sur JAAS.
Choisissez un pack VPS pour Apache JSPWiki
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Apache JSPWiki ?
Apache JSPWiki est un moteur wiki riche en fonctionnalités, basé sur Java, maintenu en tant que projet Apache de haut niveau. Les pages sont stockées sous forme de fichiers texte brut avec un historique complet des versions, tandis que les pièces jointes, les modèles de page et une vaste bibliothèque de plugins inclus le rendent adapté aux centres de documentation, aux bases de connaissances et aux sites de collaboration intranet où la stabilité et la longévité importent plus que la poursuite des tendances.
L'auto-hébergement de JSPWiki sur votre VPS vous offre un wiki sous licence Apache qui fonctionne entièrement sur votre propre conteneur Tomcat, sans dépendances SaaS, sans tarification par utilisateur et avec une authentification basée sur JAAS que vous pouvez intégrer à votre propre pile d'identité. Tout, des pages wiki aux pièces jointes, réside sur un seul volume persistant, ce qui simplifie les sauvegardes et les migrations.
Fonctionnalités clés de Apache JSPWiki
Historique des versions de la page
Le VersioningFileProvider capture chaque modification, vous permettant de comparer les révisions et d'annuler les changements indésirables à tout moment.
Pièces jointes et médias
Téléchargez des images, des documents et d'autres fichiers directement sur les pages grâce à un fournisseur de pièces jointes intégré qui stocke tout sur votre volume VPS.
Contrôle d'accès JAAS
Les permissions granulaires de page et de groupe sont appliquées via le Service d'authentification et d'autorisation Java, avec des backends enfichables pour LDAP ou des domaines personnalisés.
Bibliothèque d'extensions et de modèles
Étendez les pages avec des plugins fournis pour les tables des matières, la recherche, les flux RSS et le contenu dynamique, ou restylez le wiki avec des modèles de page basés sur JSP.
Syntaxe de balisage Apache
Rédigez du contenu dans le balisage léger JSPWiki avec des macros, des liens inter-wiki et un aperçu en direct lors de la modification.
Pourquoi exécuter Apache JSPWiki avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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