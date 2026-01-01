Déployez MariaDB en un clic.
Base de données relationnelle open source et alternative directe à MySQL, utilisée par des millions de déploiements dans le monde entier.
Choisissez un pack VPS pour MariaDB
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec MariaDB ?
MariaDB est l'une des bases de données relationnelles les plus utilisées au monde. Développée par les créateurs originaux de MySQL, elle est conçue pour rester entièrement open source. Elle offre une conformité ACID complète, une compatibilité MySQL, plusieurs moteurs de stockage et des fonctionnalités de niveau entreprise, telles que Galera Cluster pour la haute disponibilité — ce qui en fait une base solide pour les applications web, les plateformes SaaS et les charges de travail de données de toute taille.
Faire fonctionner MariaDB sur votre propre VPS vous offre des ressources de base de données dédiées, un contrôle direct sur la configuration et l'optimisation, ainsi qu'un serveur de base de données partagé accessible à toutes vos applications — sans la surcharge et la tarification à la ressource des services de bases de données gérés.
Fonctionnalités clés de MariaDB
Compatibilité MySQL
Un remplacement direct pour MySQL signifie que les applications, les pilotes et les outils existants fonctionnent sans modification de code.
Transactions ACID
La prise en charge transactionnelle complète avec InnoDB assure l'intégrité des données pour les applications qui ne peuvent pas tolérer un état incohérent.
Galera Cluster
Réplication multi-maître intégrée pour les déploiements à haute disponibilité qui nécessitent des opérations de base de données sans interruption.
Multiples moteurs de stockage
Choisissez parmi InnoDB, Aria, ColumnStore, et plus encore pour adapter le moteur de stockage à chaque type de charge de travail.
JSON et Données Spatiales
Le type de données JSON natif et les index spatiaux prennent en charge les modèles de données d'application modernes parallèlement aux données relationnelles traditionnelles.
Pourquoi exécuter MariaDB avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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