MariaDB est l'une des bases de données relationnelles les plus utilisées au monde. Développée par les créateurs originaux de MySQL, elle est conçue pour rester entièrement open source. Elle offre une conformité ACID complète, une compatibilité MySQL, plusieurs moteurs de stockage et des fonctionnalités de niveau entreprise, telles que Galera Cluster pour la haute disponibilité — ce qui en fait une base solide pour les applications web, les plateformes SaaS et les charges de travail de données de toute taille.

Faire fonctionner MariaDB sur votre propre VPS vous offre des ressources de base de données dédiées, un contrôle direct sur la configuration et l'optimisation, ainsi qu'un serveur de base de données partagé accessible à toutes vos applications — sans la surcharge et la tarification à la ressource des services de bases de données gérés.