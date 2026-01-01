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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Apache Amoro ?

Apache Amoro est un projet Apache en incubation qui ajoute une couche d'auto-gestion par-dessus les formats open lakehouse, offrant un tableau de bord web unifié pour les catalogues, les tables et l'auto-optimisation continue. Il s'intègre avec Flink, Spark et Trino afin que les équipes de plateforme puissent centraliser la maintenance des tables, la compaction des fichiers, l'expiration des instantanés et les politiques de rétention des données à travers plusieurs formats de table à partir d'un seul endroit.

L'auto-hébergement d'Amoro conserve les métadonnées de catalogue, les statistiques de table et l'activité de l'optimiseur sur l'infrastructure que vous contrôlez, sans frais SaaS par table. L'interface utilisateur web fournie affiche les tailles de table, la progression de l'optimisation, l'historique des instantanés et l'accès au terminal SQL, offrant aux équipes de plateforme de données une console opérationnelle qui n'existe pas dans les déploiements bruts d'Iceberg ou de Paimon.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Apache Amoro

Tableau de bord unifié Lakehouse

Parcourir les catalogues, les schémas, les tables, les instantanés et les partitions à travers les formats Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive et Paimon depuis une seule interface web sans écrire de SQL.

Moteur auto-optimisant

Compacte continuellement les petits fichiers, fusionne les suppressions et réécrit les manifestes en arrière-plan afin que les tables de streaming et CDC restent rapides pour les requêtes sans tâches de maintenance manuelles.

Catalogue multi-format

Enregistrer les catalogues Amoro internes ou se connecter aux catalogues Hive Metastore, AWS Glue, REST et Hadoop existants et gérer tous les formats de table pris en charge depuis un plan de contrôle unique.

Conteneurs optimiseurs enfichables

Exécutez des tâches d'optimisation sur un conteneur local prêt à l'emploi ou étendez-vous à des conteneurs d'optimisation externes Flink, Spark ou Kubernetes à mesure que les volumes de données augmentent.

Terminal SQL intégré

Interrogez et inspectez les tables directement depuis le tableau de bord à l'aide du terminal Spark local intégré, ou connectez Kyuubi pour un accès SQL partagé de qualité production.

Pourquoi exécuter Apache Amoro avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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