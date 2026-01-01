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Base de données analytique MPP haute performance pour les rapports en temps réel, le SQL ad hoc et l'entrepôt de données unifié à l'échelle du pétaoctet.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Apache Doris ?

Apache Doris est une base de données analytique MPP moderne et en temps réel, utilisée par des milliers d'organisations, dont JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan et ByteDance, pour alimenter des tableaux de bord, des analyses ad hoc et des analyses orientées client sur des centaines de téraoctets de données. Son moteur d'exécution vectorisé, son stockage en colonnes et son optimiseur basé sur les coûts fournissent des requêtes SQL en moins d'une seconde sur des milliards de lignes, tout en restant compatible filaire avec le protocole MySQL afin que les outils de BI et les pilotes existants se connectent sans aucune modification.

L'auto-hébergement de Doris sur votre propre VPS maintient la latence des requêtes, les politiques de rétention et les pipelines d'ingestion sous contrôle direct, sans facturation par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'interface front-end intégrée fournit une console web pour l'état du cluster, le profilage des requêtes et l'exploration SQL.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Apache Doris

SQL compatible MySQL

Prend en charge le protocole filaire MySQL afin que JDBC, ODBC, les outils de BI et les tableaux de bord existants se connectent à Doris sans aucune modification de code.

Moteur MPP vectorisé

Le stockage en colonnes avec exécution vectorisée et un optimiseur basé sur les coûts exécute des requêtes SQL en moins d'une seconde sur des milliards de lignes.

Ingestion en temps réel

Stream Load, Routine Load depuis Kafka, et les connecteurs Flink/Spark injectent des données récentes dans des tables interrogeables en quelques secondes.

Requêtes lakehouse fédérées

Multi-Catalog lit directement les sources Hive, Iceberg, Hudi, Paimon et JDBC afin que vous puissiez interroger les données du lac sans les copier.

Console web intégrée

L'interface front-end fournit une interface utilisateur de navigateur pour l'état du cluster, l'exécution de requêtes SQL, l'inspection des profils de requêtes et la gestion des utilisateurs et des rôles.

Pourquoi exécuter Apache Doris avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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