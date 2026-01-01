Déployez Apache Doris en un clic.
Base de données analytique MPP haute performance pour les rapports en temps réel, le SQL ad hoc et l'entrepôt de données unifié à l'échelle du pétaoctet.
Choisissez un pack VPS pour Apache Doris
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Apache Doris ?
Apache Doris est une base de données analytique MPP moderne et en temps réel, utilisée par des milliers d'organisations, dont JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan et ByteDance, pour alimenter des tableaux de bord, des analyses ad hoc et des analyses orientées client sur des centaines de téraoctets de données. Son moteur d'exécution vectorisé, son stockage en colonnes et son optimiseur basé sur les coûts fournissent des requêtes SQL en moins d'une seconde sur des milliards de lignes, tout en restant compatible filaire avec le protocole MySQL afin que les outils de BI et les pilotes existants se connectent sans aucune modification.
L'auto-hébergement de Doris sur votre propre VPS maintient la latence des requêtes, les politiques de rétention et les pipelines d'ingestion sous contrôle direct, sans facturation par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'interface front-end intégrée fournit une console web pour l'état du cluster, le profilage des requêtes et l'exploration SQL.
Fonctionnalités clés de Apache Doris
SQL compatible MySQL
Prend en charge le protocole filaire MySQL afin que JDBC, ODBC, les outils de BI et les tableaux de bord existants se connectent à Doris sans aucune modification de code.
Moteur MPP vectorisé
Le stockage en colonnes avec exécution vectorisée et un optimiseur basé sur les coûts exécute des requêtes SQL en moins d'une seconde sur des milliards de lignes.
Ingestion en temps réel
Stream Load, Routine Load depuis Kafka, et les connecteurs Flink/Spark injectent des données récentes dans des tables interrogeables en quelques secondes.
Requêtes lakehouse fédérées
Multi-Catalog lit directement les sources Hive, Iceberg, Hudi, Paimon et JDBC afin que vous puissiez interroger les données du lac sans les copier.
Console web intégrée
L'interface front-end fournit une interface utilisateur de navigateur pour l'état du cluster, l'exécution de requêtes SQL, l'inspection des profils de requêtes et la gestion des utilisateurs et des rôles.
Pourquoi exécuter Apache Doris avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Apache CouchDB
Base de données de documents NoSQL multi-primaire avec une API HTTP/JSON et une synchronisation hors ligne