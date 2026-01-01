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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Apache CouchDB ?

Apache CouchDB est une base de données de documents NoSQL open source qui stocke les données sous forme de documents JSON et expose chaque opération via une API HTTP/REST claire. Contrairement à la plupart des bases de données, CouchDB est multi-primaire par conception — chaque nœud accepte les lectures et les écritures, et les modifications circulent entre les nœuds (et même les clients de navigateur) grâce à une réplication incrémentielle qui survit aux partitions réseau et à la connectivité intermittente.

L'auto-hébergement de CouchDB sur votre propre VPS vous offre une base de données de qualité production pour les applications mobiles privilégiant le mode hors ligne, les déploiements en périphérie et les services web résilients, sans tarification par document ni limites gérées par le fournisseur. La console web Fauxton incluse offre un accès administratif complet pour les requêtes, la configuration de la réplication, la gestion des utilisateurs et l'édition de documents de conception.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Apache CouchDB

Réplication multi-primaire

Chaque nœud accepte les écritures et synchronise les modifications de manière incrémentielle — parfait pour les clusters actifs-actifs, les nœuds de périphérie et la synchronisation mobile avec PouchDB ou Couchbase Lite.

HTTP/JSON API

Chaque opération est une requête HTTP standard renvoyant du JSON, rendant CouchDB utilisable depuis n'importe quel langage ou environnement d'exécution sans pilote natif.

Interface d'administration Fauxton

Tableau de bord basé sur un navigateur pour parcourir les bases de données, exécuter des requêtes Mango, modifier des documents de conception et configurer la réplication.

Langage de requête Mango

Syntaxe de requête JSON de style MongoDB avec des sélecteurs et des index déclaratifs — pas besoin d'écrire des vues JavaScript pour les recherches courantes.

Design Crash-Only

Le stockage B-tree en ajout seul signifie que CouchDB survit aux pannes de courant soudaines sans corruption et récupère instantanément au redémarrage.

Pourquoi exécuter Apache CouchDB avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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