Déployez Apache CouchDB en un clic d'installation.
Base de données de documents multi-primaire avec une API HTTP/JSON intuitive, conçue pour la fiabilité et la réplication priorisant le mode hors ligne.
Choisissez un pack VPS pour Apache CouchDB
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Apache CouchDB ?
Apache CouchDB est une base de données de documents NoSQL open source qui stocke les données sous forme de documents JSON et expose chaque opération via une API HTTP/REST claire. Contrairement à la plupart des bases de données, CouchDB est multi-primaire par conception — chaque nœud accepte les lectures et les écritures, et les modifications circulent entre les nœuds (et même les clients de navigateur) grâce à une réplication incrémentielle qui survit aux partitions réseau et à la connectivité intermittente.
L'auto-hébergement de CouchDB sur votre propre VPS vous offre une base de données de qualité production pour les applications mobiles privilégiant le mode hors ligne, les déploiements en périphérie et les services web résilients, sans tarification par document ni limites gérées par le fournisseur. La console web Fauxton incluse offre un accès administratif complet pour les requêtes, la configuration de la réplication, la gestion des utilisateurs et l'édition de documents de conception.
Fonctionnalités clés de Apache CouchDB
Réplication multi-primaire
Chaque nœud accepte les écritures et synchronise les modifications de manière incrémentielle — parfait pour les clusters actifs-actifs, les nœuds de périphérie et la synchronisation mobile avec PouchDB ou Couchbase Lite.
HTTP/JSON API
Chaque opération est une requête HTTP standard renvoyant du JSON, rendant CouchDB utilisable depuis n'importe quel langage ou environnement d'exécution sans pilote natif.
Interface d'administration Fauxton
Tableau de bord basé sur un navigateur pour parcourir les bases de données, exécuter des requêtes Mango, modifier des documents de conception et configurer la réplication.
Langage de requête Mango
Syntaxe de requête JSON de style MongoDB avec des sélecteurs et des index déclaratifs — pas besoin d'écrire des vues JavaScript pour les recherches courantes.
Design Crash-Only
Le stockage B-tree en ajout seul signifie que CouchDB survit aux pannes de courant soudaines sans corruption et récupère instantanément au redémarrage.
Pourquoi exécuter Apache CouchDB avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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