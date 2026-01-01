Evolution API est une plateforme open-source qui fournit une API REST complète pour l'automatisation de la messagerie WhatsApp. Basée sur la bibliothèque Baileys, elle permet aux développeurs de connecter des comptes WhatsApp, d'envoyer et de recevoir des messages, de gérer les contacts et de déclencher des webhooks pour le traitement des événements en temps réel — le tout sans les frais coûteux des API officielles pour les connexions non-Cloud API.

L'auto-hébergement d'Evolution API sur votre VPS maintient toutes les données de conversation des clients sur votre propre infrastructure, assurant la conformité avec les réglementations sur la protection des données et éliminant les coûts par message qui rendent les fournisseurs commerciaux coûteux à grande échelle. La base de données PostgreSQL et le cache Redis inclus offrent une persistance fiable et une gestion des messages à haut débit pour les charges de travail en production.