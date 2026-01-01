Déployez Apache Answer en un clic
Plateforme de questions-réponses open source pour la création de bases de connaissances d'équipe, de centres d'aide et de forums communautaires.
Choisissez un pack VPS pour Apache Answer
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Apache Answer ?
Apache Answer est une plateforme de questions-réponses open source, développée avec Go et React, conçue pour aider les équipes et les communautés à partager leurs connaissances grâce à une interface de questions-réponses consultable et organisée. Contrairement aux forums génériques, chaque élément — le système d'étiquettes, la réputation, les outils de modération et le système d'extensions — est conçu spécifiquement pour la capture et la récupération structurées des connaissances.
L'auto-hébergement d'Apache Answer maintient les connaissances internes de votre organisation sur votre propre infrastructure, sans frais de licence par utilisateur et sans accès aux données par des tiers. À mesure que votre communauté se développe, vous contrôlez la configuration, les intégrations et la mise à l'échelle sans être contraint par la feuille de route des fonctionnalités ou les niveaux de prix d'un fournisseur SaaS.
Fonctionnalités clés de Apache Answer
Interface structurée de questions-réponses
Une mise en page de questions-réponses spécialement conçue, avec édition de texte enrichi et prise en charge de Markdown, permet d'écrire plus facilement des questions claires et des réponses détaillées que les logiciels de forum généralistes.
Balises et recherche
Organisez le contenu avec un système de balisage complet et un filtrage de recherche avancé, afin que les membres de l'équipe puissent trouver des réponses pertinentes sans avoir à parcourir des discussions non pertinentes.
Réputation et Gamification
Les points de réputation, les badges et les classements des utilisateurs encouragent la participation active et mettent en avant les contributeurs les plus fiables, améliorant ainsi la qualité globale des connaissances au fil du temps.
Système de plugins
Étendez les fonctionnalités et intégrez des outils externes grâce à une architecture de plugins intégrée, adaptant la plateforme aux flux de travail existants de votre équipe sans développement personnalisé.
Prise en charge de plusieurs langues
Soutenir les équipes et les communautés internationales grâce à des fonctionnalités multilingues intégrées, éliminant ainsi les barrières linguistiques pour le partage collaboratif des connaissances.
Pourquoi exécuter Apache Answer avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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