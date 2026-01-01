Baikal est un serveur CalDAV et CardDAV léger et auto-hébergé, construit sur la célèbre bibliothèque PHP sabre/dav. Il offre un espace privé pour les calendriers, les événements, les tâches et les contacts qui se synchronisent avec iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook et tout autre client compatible avec les protocoles standard CalDAV et CardDAV.

L'auto-hébergement de Baikal sur votre propre VPS permet de conserver les données de planification personnelles et d'équipe au sein de votre infrastructure, plutôt que d'utiliser un service de calendrier tiers. Son empreinte est intentionnellement faible — un seul conteneur PHP soutenu par SQLite ou MySQL — ce qui lui permet de s'intégrer confortablement sur un petit VPS tout en prenant en charge plusieurs utilisateurs, des carnets d'adresses partagés et un contrôle d'accès granulaire via l'interface d'administration intégrée.