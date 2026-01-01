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Léger serveur CalDAV et CardDAV auto-hébergé pour synchroniser les calendriers, les tâches et les contacts sur tous les appareils.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Baikal ?

Baikal est un serveur CalDAV et CardDAV léger et auto-hébergé, construit sur la célèbre bibliothèque PHP sabre/dav. Il offre un espace privé pour les calendriers, les événements, les tâches et les contacts qui se synchronisent avec iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook et tout autre client compatible avec les protocoles standard CalDAV et CardDAV.

L'auto-hébergement de Baikal sur votre propre VPS permet de conserver les données de planification personnelles et d'équipe au sein de votre infrastructure, plutôt que d'utiliser un service de calendrier tiers. Son empreinte est intentionnellement faible — un seul conteneur PHP soutenu par SQLite ou MySQL — ce qui lui permet de s'intégrer confortablement sur un petit VPS tout en prenant en charge plusieurs utilisateurs, des carnets d'adresses partagés et un contrôle d'accès granulaire via l'interface d'administration intégrée.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Baikal

CalDAV et CardDAV

Synchronisation de calendrier et de contacts conforme aux standards avec iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 et tout autre client CalDAV/CardDAV.

Comptes multi-utilisateurs

Créez des comptes utilisateur distincts avec leurs propres calendriers, tâches et carnets d'adresses, le tout géré depuis une interface utilisateur web d'administration unique.

Collections mutualisées

Partagez des calendriers ou des carnets d'adresses spécifiques avec d'autres utilisateurs sur la même instance pour la planification d'équipe et la synchronisation des contacts.

Encombrement réduit

Un seul conteneur PHP exécutant sabre/dav sur SQLite ou MySQL — suffisamment petit pour fonctionner aux côtés d'autres services auto-hébergés sur un VPS modeste.

Interface d'administration web

Gérez les utilisateurs, les calendriers, les carnets d'adresses et les paramètres principaux du serveur depuis un tableau de bord intégré accessible via navigateur, plutôt que de modifier les fichiers de configuration.

Pourquoi exécuter Baikal avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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