Déployez Baikal en un clic.
Léger serveur CalDAV et CardDAV auto-hébergé pour synchroniser les calendriers, les tâches et les contacts sur tous les appareils.
Choisissez un pack VPS pour Baikal
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Baikal ?
Baikal est un serveur CalDAV et CardDAV léger et auto-hébergé, construit sur la célèbre bibliothèque PHP sabre/dav. Il offre un espace privé pour les calendriers, les événements, les tâches et les contacts qui se synchronisent avec iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook et tout autre client compatible avec les protocoles standard CalDAV et CardDAV.
L'auto-hébergement de Baikal sur votre propre VPS permet de conserver les données de planification personnelles et d'équipe au sein de votre infrastructure, plutôt que d'utiliser un service de calendrier tiers. Son empreinte est intentionnellement faible — un seul conteneur PHP soutenu par SQLite ou MySQL — ce qui lui permet de s'intégrer confortablement sur un petit VPS tout en prenant en charge plusieurs utilisateurs, des carnets d'adresses partagés et un contrôle d'accès granulaire via l'interface d'administration intégrée.
Fonctionnalités clés de Baikal
CalDAV et CardDAV
Synchronisation de calendrier et de contacts conforme aux standards avec iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 et tout autre client CalDAV/CardDAV.
Comptes multi-utilisateurs
Créez des comptes utilisateur distincts avec leurs propres calendriers, tâches et carnets d'adresses, le tout géré depuis une interface utilisateur web d'administration unique.
Collections mutualisées
Partagez des calendriers ou des carnets d'adresses spécifiques avec d'autres utilisateurs sur la même instance pour la planification d'équipe et la synchronisation des contacts.
Encombrement réduit
Un seul conteneur PHP exécutant sabre/dav sur SQLite ou MySQL — suffisamment petit pour fonctionner aux côtés d'autres services auto-hébergés sur un VPS modeste.
Interface d'administration web
Gérez les utilisateurs, les calendriers, les carnets d'adresses et les paramètres principaux du serveur depuis un tableau de bord intégré accessible via navigateur, plutôt que de modifier les fichiers de configuration.
Pourquoi exécuter Baikal avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés