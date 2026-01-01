Déployer Bichon en un clic.
Archiveur d'e-mails Rust auto-hébergé avec IMAP, OAuth2 et recherche en texte intégral pour la conservation à long terme des boîtes aux lettres.
Choisissez un pack VPS pour Bichon
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Bichon ?
Bichon est un serveur d'archivage d'e-mails open source écrit en Rust. Il se connecte aux comptes IMAP, télécharge les messages de manière incrémentielle en utilisant la synchronisation basée sur l'UID, construit un index de recherche en texte intégral Tantivy et propose une API REST épurée avec une interface web intégrée pour la recherche, la navigation et l'exportation des e-mails archivés.
L'auto-hébergement de Bichon sur votre propre VPS conserve chaque message archivé, pièce jointe et identifiant au sein d'une infrastructure que vous contrôlez. Les identifiants de compte sont chiffrés au repos avec AES-256-GCM, les jetons OAuth 2.0 sont actualisés automatiquement, et plusieurs boîtes aux lettres sont téléchargées simultanément — faisant de Bichon une alternative rapide et privée aux services commerciaux d'archivage d'e-mails, sans frais par boîte aux lettres.
Fonctionnalités clés de Bichon
Recherche plein texte
L'indexation propulsée par Tantivy à travers les corps de message, les en-têtes et les pièces jointes renvoie des résultats en millisecondes avec des filtres à facettes et le regroupement des fils de discussion.
Synchronisation IMAP et OAuth2
Se connecte à n'importe quel serveur IMAP en utilisant l'authentification par mot de passe (PLAIN/LOGIN) ou OAuth 2.0 (XOAUTH2), avec actualisation automatique des jetons pour les comptes Gmail et Microsoft.
Archivage incrémentiel
La synchronisation incrémentielle basée sur l'UID télécharge uniquement les nouveaux messages à chaque passage, ce qui maintient une faible consommation de bande passante et de stockage pour plusieurs boîtes aux lettres concurrentes.
Identifiants chiffrés
Tous les identifiants IMAP et OAuth sont chiffrés au repos avec AES-256-GCM à l'aide d'une clé dérivée du mot de passe de chiffrement défini lors du déploiement.
RBAC multi-utilisateur
Le contrôle d'accès basé sur les rôles vous permet d'accorder des autorisations par compte à des utilisateurs supplémentaires pour les archives partagées, avec un journal d'audit complet des événements d'accès.
Pourquoi exécuter Bichon avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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