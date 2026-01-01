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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Artalk ?

Artalk est un système de commentaires auto-hébergé composé d'un serveur Go performant et d'un widget JavaScript minimaliste qui s'intègre sur n'importe quel site web ou blog avec une seule balise script. Contrairement aux plateformes de commentaires basées sur le cloud, Artalk conserve tous les commentaires, les données utilisateur et l'historique de modération sur l'infrastructure que vous contrôlez — pas d'accès tiers, pas de collecte de données et pas de frais d'abonnement.

Le backend prend en charge SQLite nativement, avec une migration optionnelle vers MySQL ou PostgreSQL à mesure que le trafic augmente. Des outils de modération, des notifications par e-mail, la connexion sociale, le filtrage du spam, le CAPTCHA et une barre latérale d'administration complète sont tous inclus. L'auto-hébergement sur un VPS signifie que vos données de commentaires respectent vos politiques de rétention et de confidentialité, et non les conditions d'utilisation d'une plateforme.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Artalk

Intégrer sur n'importe quel site

Un seul extrait JavaScript de 40 Ko connecte n'importe quel site web ou blog statique à votre instance Artalk — aucune dépendance de framework ni étape de compilation requise.

Gestion multi-site

Une instance Artalk gère les commentaires sur plusieurs sites avec des comptes administrateur distincts, des files d'attente de modération et des paramètres de notification par site.

Spam et CAPTCHA

Les intégrations natives de filtrage anti-spam Akismet, Tencent et Aliyun, ainsi que les options de CAPTCHA (image, glissière, reCAPTCHA, hCaptcha et Turnstile) protègent les sections de commentaires contre les bots.

Connexion sociale

Les commentateurs s'authentifient via GitHub, Google, Discord et 20 autres fournisseurs OAuth, réduisant les frictions tout en associant les commentaires à de véritables identités.

Barre latérale d'administration

Une barre latérale intégrée permet aux administrateurs de site d'examiner, d'approuver, d'épingler et de supprimer les commentaires, de gérer les utilisateurs et de consulter les statistiques de page sans quitter l'interface des commentaires.

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