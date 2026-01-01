Déployez Artalk en un clic.
Système de commentaires auto-hébergé léger avec un backend Go et un widget JavaScript de 40 Ko qui s'intègre à n'importe quel site web.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Artalk ?
Artalk est un système de commentaires auto-hébergé composé d'un serveur Go performant et d'un widget JavaScript minimaliste qui s'intègre sur n'importe quel site web ou blog avec une seule balise script. Contrairement aux plateformes de commentaires basées sur le cloud, Artalk conserve tous les commentaires, les données utilisateur et l'historique de modération sur l'infrastructure que vous contrôlez — pas d'accès tiers, pas de collecte de données et pas de frais d'abonnement.
Le backend prend en charge SQLite nativement, avec une migration optionnelle vers MySQL ou PostgreSQL à mesure que le trafic augmente. Des outils de modération, des notifications par e-mail, la connexion sociale, le filtrage du spam, le CAPTCHA et une barre latérale d'administration complète sont tous inclus. L'auto-hébergement sur un VPS signifie que vos données de commentaires respectent vos politiques de rétention et de confidentialité, et non les conditions d'utilisation d'une plateforme.
Fonctionnalités clés de Artalk
Intégrer sur n'importe quel site
Un seul extrait JavaScript de 40 Ko connecte n'importe quel site web ou blog statique à votre instance Artalk — aucune dépendance de framework ni étape de compilation requise.
Gestion multi-site
Une instance Artalk gère les commentaires sur plusieurs sites avec des comptes administrateur distincts, des files d'attente de modération et des paramètres de notification par site.
Spam et CAPTCHA
Les intégrations natives de filtrage anti-spam Akismet, Tencent et Aliyun, ainsi que les options de CAPTCHA (image, glissière, reCAPTCHA, hCaptcha et Turnstile) protègent les sections de commentaires contre les bots.
Connexion sociale
Les commentateurs s'authentifient via GitHub, Google, Discord et 20 autres fournisseurs OAuth, réduisant les frictions tout en associant les commentaires à de véritables identités.
Barre latérale d'administration
Une barre latérale intégrée permet aux administrateurs de site d'examiner, d'approuver, d'épingler et de supprimer les commentaires, de gérer les utilisateurs et de consulter les statistiques de page sans quitter l'interface des commentaires.
Pourquoi exécuter Artalk avec Hostinger ?
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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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