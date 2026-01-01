RetroAssembly est une application web auto-hébergée qui transforme votre navigateur en une borne d'arcade rétro personnelle. Téléchargez votre collection de ROM et jouez à des titres provenant de plus de 25 plateformes classiques — notamment NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade et Atari — directement dans le navigateur, sans nécessiter d'extensions ni de téléchargements.

La plateforme récupère automatiquement les jaquettes et les métadonnées de jeu afin que votre bibliothèque ressemble à une véritable collection plutôt qu'à une simple liste de fichiers. Les états de sauvegarde, le rembobinage du jeu, les effets de shader de style rétro et les manettes mobiles à l'écran sont tous intégrés. L'auto-hébergement maintient votre collection de ROM sur votre propre serveur, la rendant privée et accessible uniquement aux comptes que vous créez.