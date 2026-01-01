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Nettoyeur de file d'attente avancé pour la pile Servarr qui supprime automatiquement les téléchargements bloqués, échoués et malveillants.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Cleanuparr ?

Cleanuparr est un gestionnaire de téléchargement auto-hébergé conçu spécifiquement pour l'écosystème Servarr. Il se connecte à Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr et Whisparr, ainsi qu'à qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent et rTorrent, puis inspecte continuellement la file d'attente pour identifier et supprimer les téléchargements bloqués, figés dans les métadonnées, trop lents, échouant à l'importation, ou correspondant à des schémas de logiciels malveillants connus tels que des fichiers suspects .lnk et .zipx.

Au-delà de l'hygiène de la file d'attente, Cleanuparr recherche de manière proactive les médias manquants et les mises à niveau de qualité non atteintes, élague les seeds terminées, supprime les fichiers orphelins qui ne sont plus suivis par les arrs, et envoie des alertes à chaque identification ou suppression. L'exécuter sur votre propre VPS maintient votre automatisation des médias en ordre 24 heures sur 24, sans surveillance manuelle de la file d'attente.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Cleanuparr

Nettoyage par frappe

Identifiez les téléchargements indésirables avec des avertissements configurables, puis supprimez-les et bloquez-les automatiquement une fois qu'ils atteignent votre seuil.

Bloqueur de logiciels malveillants

Détecter et supprimer les torrents malveillants connus à l'aide de modèles gérés par la communauté et d'une liste de blocage intégrée de types de fichiers suspects.

Intégration à l'échelle de Servarr

Fonctionne avec Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr et Whisparr ainsi que qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent et rTorrent en un seul endroit.

Recherche des manquants et des mises à jour

Déclenche automatiquement des recherches d'articles manquants et des mises à niveau de qualité non conformes aux seuils, y compris le suivi personnalisé des scores de format.

Nettoyage des orphelins et de l'amorçage

Supprime les téléchargements sans liens physiques ni références arr, élague les seeds de longue durée et prend en charge les workflows compatibles cross-seed.

Notifications en temps réel

Envoie des alertes à chaque avertissement, suppression ou blocage via votre canal de notification préféré afin que rien ne passe inaperçu.

Pourquoi exécuter Cleanuparr avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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