WireMock est un simulateur d'API HTTP open-source qui permet aux équipes d'ingénierie de remplacer les services réels par des mocks programmables. Définissez des stubs via une API REST ou des fichiers JSON, faites correspondre les requêtes entrantes par URL, en-têtes, paramètres de requête, cookies ou contenu du corps, et renvoyez des réponses dynamiques générées avec des modèles Handlebars. Enregistrez le trafic réel et rejouez-le plus tard pour reproduire des scénarios de production hors ligne.

L'auto-hébergement de WireMock sur votre propre VPS offre à chaque équipe un environnement de mock partagé pour les tests de contrat, les données de démonstration, les substituts d'API tierces et les scénarios de chaos tels que l'injection de latence ou les charges utiles malformées. Les volumes persistants maintiennent vos définitions de mappage, fichiers de réponse et extensions personnalisées intacts lors des redéploiements afin que vos fixtures de test voyagent avec le serveur.