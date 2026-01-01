Déployez WireMock en un clic.
Serveur de simulation d'API HTTP standard de l'industrie pour simuler des services REST, tester les cas limites et développer en parallèle.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec WireMock ?
WireMock est un simulateur d'API HTTP open-source qui permet aux équipes d'ingénierie de remplacer les services réels par des mocks programmables. Définissez des stubs via une API REST ou des fichiers JSON, faites correspondre les requêtes entrantes par URL, en-têtes, paramètres de requête, cookies ou contenu du corps, et renvoyez des réponses dynamiques générées avec des modèles Handlebars. Enregistrez le trafic réel et rejouez-le plus tard pour reproduire des scénarios de production hors ligne.
L'auto-hébergement de WireMock sur votre propre VPS offre à chaque équipe un environnement de mock partagé pour les tests de contrat, les données de démonstration, les substituts d'API tierces et les scénarios de chaos tels que l'injection de latence ou les charges utiles malformées. Les volumes persistants maintiennent vos définitions de mappage, fichiers de réponse et extensions personnalisées intacts lors des redéploiements afin que vos fixtures de test voyagent avec le serveur.
Fonctionnalités clés de WireMock
Correspondance de requêtes flexible
Faire correspondre les requêtes HTTP entrantes aux modèles d'URL, aux en-têtes, aux paramètres de requête, aux cookies et au contenu du corps JSON ou XML pour une sélection précise des stubs.
Modélisation des réponses dynamiques
Générez des réponses à la volée à l'aide de modèles Handlebars avec accès aux données de requête, aux valeurs aléatoires, aux dates et aux assistants personnalisés.
Enregistrement et lecture
Capturez le trafic en direct face à un flux amont réel et rejouez les interactions enregistrées plus tard pour reproduire des scénarios sans dépendances réseau.
Simulation de défauts et de latence
Injectez des délais configurables, des connexions interrompues et des charges utiles malformées pour tester la manière dont votre application gère les services en aval non fiables.
Scénarios avec état
Modélisez des flux de travail en plusieurs étapes avec des machines à états afin que le même point de terminaison puisse renvoyer différentes réponses en fonction des interactions précédentes.
API REST Admin
Gérer les stubs, les journaux de requêtes, les scénarios et les enregistrements par programmation via l'API d'administration pour l'automatisation CI/CD et les intégrations d'outillage.
Pourquoi exécuter WireMock avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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