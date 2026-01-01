OpenBudgeteer est une application de gestion financière personnelle auto-hébergée, basée sur le principe de la budgétisation par enveloppes — inspirée par des outils comme YNAB et Buckets. Vous attribuez chaque euro de revenu à des catégories de dépenses spécifiques avant le début du mois, vous offrant un plan clair et intentionnel pour votre argent plutôt que de réagir aux dépenses au fur et et à mesure qu'elles arrivent.

Conçu avec .NET et Blazor Server, OpenBudgeteer fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure afin que vos données financières ne touchent jamais un cloud tiers. Il se connecte à une base de données PostgreSQL pour un stockage durable et prend en charge l'authentification optionnelle pour sécuriser l'accès. Figurant dans la liste Awesome Self-Hosted, c'est un choix fiable pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée qui recherchent une alternative gratuite et performante aux logiciels de budgétisation commerciaux.