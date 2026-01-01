Déployez OpenBudgeteer en un clic.
Application open source de budgétisation par catégories pour vous aider à maîtriser vos finances personnelles grâce à une approche structurée et basée sur des catégories.
Choisissez un pack VPS pour OpenBudgeteer
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OpenBudgeteer ?
OpenBudgeteer est une application de gestion financière personnelle auto-hébergée, basée sur le principe de la budgétisation par enveloppes — inspirée par des outils comme YNAB et Buckets. Vous attribuez chaque euro de revenu à des catégories de dépenses spécifiques avant le début du mois, vous offrant un plan clair et intentionnel pour votre argent plutôt que de réagir aux dépenses au fur et et à mesure qu'elles arrivent.
Conçu avec .NET et Blazor Server, OpenBudgeteer fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure afin que vos données financières ne touchent jamais un cloud tiers. Il se connecte à une base de données PostgreSQL pour un stockage durable et prend en charge l'authentification optionnelle pour sécuriser l'accès. Figurant dans la liste Awesome Self-Hosted, c'est un choix fiable pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée qui recherchent une alternative gratuite et performante aux logiciels de budgétisation commerciaux.
Fonctionnalités clés de OpenBudgeteer
Budgétisation par catégories
Allouez chaque dollar de revenu à des catégories de dépenses prédéfinies au début de chaque mois, afin de maintenir vos finances organisées et sur la bonne voie.
Propriété complète des données
Vos données financières sont stockées exclusivement sur votre propre VPS — aucun cloud tiers, aucuns frais d'abonnement et aucune dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Authentification facultative
Protégez votre budget grâce à l'authentification intégrée par nom d'utilisateur et mot de passe, en gardant les informations financières sensibles accessibles uniquement à vous.
Persistance PostgreSQL
Stocke toutes les transactions et les données budgétaires dans une base de données PostgreSQL dédiée pour une persistance fiable et résistante aux pannes, et une sauvegarde facile.
Interface utilisateur Blazor Server
Une interface web moderne et réactive, propulsée par Blazor Server, offre une expérience de budgétisation rapide et interactive directement dans le navigateur.
Pourquoi exécuter OpenBudgeteer avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Application de gestion des finances personnelles, axée sur la confidentialité, avec budget par enveloppes