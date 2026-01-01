Déployez Bigcapital en un clic.
Plateforme de comptabilité financière auto-hébergée avec gestion multi-devises, reporting intelligent et un grand livre général complet à double entrée.
Choisissez un pack VPS pour Bigcapital
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Bigcapital ?
Bigcapital est une plateforme de comptabilité financière moderne et open source, conçue comme une alternative auto-hébergée à QuickBooks, Xero et Wave. Elle intègre un grand livre de comptes en partie double complet avec prise en charge multidevise, des enregistrements clients et fournisseurs, la facturation et la gestion des factures, le suivi des stocks, les écritures manuelles et des rapports intelligents — états financiers, flux de trésorerie, analyse du vieillissement des comptes clients et fournisseurs, et récapitulatifs fiscaux — tous générés à partir du grand livre sous-jacent.
L'auto-hébergement de Bigcapital sur votre VPS permet de conserver les factures clients, les transactions bancaires et les dossiers financiers sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un service de comptabilité SaaS. La plateforme prend en charge plusieurs entreprises (locataires) par instance avec des bases de données isolées, s'intègre avec Stripe et Plaid pour les paiements et les flux bancaires, et expose une API complète pour les intégrations personnalisées et les rapports.
Fonctionnalités clés de Bigcapital
Grand livre à partie double
Grand livre complet à double entrée avec plan comptable, journaux manuels et un historique des transactions facilitant l'audit qui s'intègre directement aux processus comptables standard.
Multi-devise
Prise en charge native multidevise avec des sources de taux de change configurables pour les factures, les notes de frais et les rapports, pour les clients et fournisseurs internationaux.
Factures et notes
Facturation client avec suivi des paiements, factures fournisseurs avec planification des paiements, transactions récurrentes et génération de PDF grâce à l'intégration Gotenberg incluse.
Rapports intelligents
Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie, analyse de l'ancienneté des créances et des dettes, récapitulatifs de la TVA et rapports financiers personnalisables générés à partir du grand livre en temps réel.
Multi-locataire par conception
Chaque entreprise dispose de sa propre base de données isolée, ainsi, une seule instance peut gérer plusieurs entreprises tout en assurant une séparation stricte des données.
Pourquoi exécuter Bigcapital avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.