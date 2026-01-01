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Plateforme de comptabilité financière auto-hébergée avec gestion multi-devises, reporting intelligent et un grand livre général complet à double entrée.

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32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Bigcapital ?

Bigcapital est une plateforme de comptabilité financière moderne et open source, conçue comme une alternative auto-hébergée à QuickBooks, Xero et Wave. Elle intègre un grand livre de comptes en partie double complet avec prise en charge multidevise, des enregistrements clients et fournisseurs, la facturation et la gestion des factures, le suivi des stocks, les écritures manuelles et des rapports intelligents — états financiers, flux de trésorerie, analyse du vieillissement des comptes clients et fournisseurs, et récapitulatifs fiscaux — tous générés à partir du grand livre sous-jacent.

L'auto-hébergement de Bigcapital sur votre VPS permet de conserver les factures clients, les transactions bancaires et les dossiers financiers sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un service de comptabilité SaaS. La plateforme prend en charge plusieurs entreprises (locataires) par instance avec des bases de données isolées, s'intègre avec Stripe et Plaid pour les paiements et les flux bancaires, et expose une API complète pour les intégrations personnalisées et les rapports.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Bigcapital

Grand livre à partie double

Grand livre complet à double entrée avec plan comptable, journaux manuels et un historique des transactions facilitant l'audit qui s'intègre directement aux processus comptables standard.

Multi-devise

Prise en charge native multidevise avec des sources de taux de change configurables pour les factures, les notes de frais et les rapports, pour les clients et fournisseurs internationaux.

Factures et notes

Facturation client avec suivi des paiements, factures fournisseurs avec planification des paiements, transactions récurrentes et génération de PDF grâce à l'intégration Gotenberg incluse.

Rapports intelligents

Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie, analyse de l'ancienneté des créances et des dettes, récapitulatifs de la TVA et rapports financiers personnalisables générés à partir du grand livre en temps réel.

Multi-locataire par conception

Chaque entreprise dispose de sa propre base de données isolée, ainsi, une seule instance peut gérer plusieurs entreprises tout en assurant une séparation stricte des données.

Pourquoi exécuter Bigcapital avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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