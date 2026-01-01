Jusqu'à 69 % de réduction sur Budge

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Application de finances personnelles auto-hébergée pour le suivi des dépenses privées, la budgétisation et la gestion des objectifs financiers.

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69 % de réduction
KVM 1
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Obtenez 24 mois pour 131,76 € (prix d'origine : 419,76 €). Renouvellement au prix de 11,99 €/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
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KVM 2
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Obtenez 24 mois pour 191,76 € (prix d'origine : 515,76 €). Renouvellement au prix de 14,99 €/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
35,99  €
10,99  € /mois
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Obtenez 24 mois pour 263,76 € (prix d'origine : 863,76 €). Renouvellement au prix de 27,99 €/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
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21,99  € /mois
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Obtenez 24 mois pour 527,76 € (prix d'origine : 1 559,76 €). Renouvellement au prix de 49,99 €/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Budge ?

Budge est une application de budgétisation de finances personnelles qui aide les individus et les familles à suivre leurs dépenses, à surveiller leurs habitudes de consommation et à atteindre leurs objectifs financiers grâce à une interface web accessible. Elle prend en charge plusieurs types de comptes, des catégories de dépenses personnalisées et la gestion des transactions récurrentes, offrant aux utilisateurs une vue complète de leur santé financière sans dépendre de services financiers basés sur le cloud.

L'auto-hébergement de Budge sur votre propre VPS garantit que les détails bancaires, l'historique des dépenses et les objectifs financiers restent entièrement au sein de votre infrastructure — jamais partagés avec des plateformes tierces ni utilisés pour le profilage publicitaire. Le stockage persistant conserve des années d'historique financier, accessible depuis n'importe quel appareil via une interface de navigateur réactive.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Budge

Suivi des dépenses

Enregistrer et catégoriser les transactions pour différents types de comptes — comptes courants, comptes d'épargne, cartes de crédit et espèces — afin de tenir des registres financiers précis.

Surveillance du budget

Fixez des plafonds de dépenses par catégorie et suivez l'avancement en temps réel afin que vous sachiez immédiatement lorsqu'un budget risque d'être dépassé.

Rapports visuels de dépenses

Les graphiques et les tableaux de bord mettent en évidence les habitudes de dépenses et la performance budgétaire en un coup d'œil, facilitant l'identification de l'endroit où va l'argent chaque mois.

Suivi des objectifs

Définissez des objectifs d'épargne ou de réduction de dettes et suivez les progrès au fil du temps, transformant ainsi des objectifs financiers abstraits en étapes mesurables.

Confidentialité garantie

Toutes les données financières sont stockées localement sur votre VPS sans aucun partage externe, protégeant ainsi les informations sensibles des réseaux publicitaires et des courtiers en données.

Pourquoi exécuter Budge avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

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