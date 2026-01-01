Déployer Budge avec une installation en un clic.
Application de finances personnelles auto-hébergée pour le suivi des dépenses privées, la budgétisation et la gestion des objectifs financiers.
Choisissez un pack VPS pour Budge
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Budge ?
Budge est une application de budgétisation de finances personnelles qui aide les individus et les familles à suivre leurs dépenses, à surveiller leurs habitudes de consommation et à atteindre leurs objectifs financiers grâce à une interface web accessible. Elle prend en charge plusieurs types de comptes, des catégories de dépenses personnalisées et la gestion des transactions récurrentes, offrant aux utilisateurs une vue complète de leur santé financière sans dépendre de services financiers basés sur le cloud.
L'auto-hébergement de Budge sur votre propre VPS garantit que les détails bancaires, l'historique des dépenses et les objectifs financiers restent entièrement au sein de votre infrastructure — jamais partagés avec des plateformes tierces ni utilisés pour le profilage publicitaire. Le stockage persistant conserve des années d'historique financier, accessible depuis n'importe quel appareil via une interface de navigateur réactive.
Fonctionnalités clés de Budge
Suivi des dépenses
Enregistrer et catégoriser les transactions pour différents types de comptes — comptes courants, comptes d'épargne, cartes de crédit et espèces — afin de tenir des registres financiers précis.
Surveillance du budget
Fixez des plafonds de dépenses par catégorie et suivez l'avancement en temps réel afin que vous sachiez immédiatement lorsqu'un budget risque d'être dépassé.
Rapports visuels de dépenses
Les graphiques et les tableaux de bord mettent en évidence les habitudes de dépenses et la performance budgétaire en un coup d'œil, facilitant l'identification de l'endroit où va l'argent chaque mois.
Suivi des objectifs
Définissez des objectifs d'épargne ou de réduction de dettes et suivez les progrès au fil du temps, transformant ainsi des objectifs financiers abstraits en étapes mesurables.
Confidentialité garantie
Toutes les données financières sont stockées localement sur votre VPS sans aucun partage externe, protégeant ainsi les informations sensibles des réseaux publicitaires et des courtiers en données.
Pourquoi exécuter Budge avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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