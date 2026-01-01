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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Actual Budget ?

Actual Budget est une application de gestion financière personnelle rapide et local-first, basée sur la méthode de budgétisation par enveloppes — chaque dollar que vous gagnez est attribué à une catégorie spécifique avant que vous ne le dépensiez. Initialement un produit commercial, il a été passé en open source par son créateur et est maintenant maintenu par une communauté active, ce qui en fait l'une des alternatives gratuites les plus performantes à YNAB.

Parce qu'Actual Budget repose sur une architecture local-first, vos données financières restent sur une infrastructure que vous contrôlez plutôt que sur un cloud tiers. La synchronisation multi-appareils fonctionne toujours via votre serveur auto-hébergé, et le chiffrement de bout en bout optionnel protège les données en transit. Les connexions bancaires via SimpleFIN (États-Unis/Canada) et GoCardless (UE/Royaume-Uni) importent les transactions automatiquement, tandis que la prise en charge de l'importation pour YNAB simplifie la migration.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Actual Budget

Budget par enveloppes

Alloue chaque dollar à une catégorie spécifique avant de le dépenser, vous offrant un plan clair basé sur les revenus réels plutôt que sur des estimations approximatives.

Propriété des données en local d'abord

Vos données financières sont stockées sur votre propre serveur, et non sur un cloud commercial, protégeant ainsi les informations sensibles de votre compte contre les violations par des tiers ou les changements de politique des fournisseurs.

Synchronisation multi-appareils

Synchronisez les budgets sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs via votre serveur auto-hébergé afin que chaque membre du foyer voie les mêmes chiffres à jour.

Intégration de compte bancaire

Connectez-vous à de vrais comptes bancaires via SimpleFIN (États-Unis/Canada) ou GoCardless (UE/Royaume-Uni) pour importer automatiquement les transactions, réduisant ainsi la saisie manuelle des données.

Rapports financiers détaillés

Les rapports intégrés sur la valeur nette, les flux de trésorerie et les tendances de dépenses vous donnent la visibilité nécessaire pour prendre des décisions financières éclairées sans avoir recours à une feuille de calcul séparée.

Pourquoi exécuter Actual Budget avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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