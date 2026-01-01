Déployez Actual Budget en un clic.
Application de gestion des finances personnelles, axée sur la confidentialité, avec budget par enveloppes pour donner un but à chaque dollar.
Choisissez un pack VPS pour Actual Budget
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Actual Budget ?
Actual Budget est une application de gestion financière personnelle rapide et local-first, basée sur la méthode de budgétisation par enveloppes — chaque dollar que vous gagnez est attribué à une catégorie spécifique avant que vous ne le dépensiez. Initialement un produit commercial, il a été passé en open source par son créateur et est maintenant maintenu par une communauté active, ce qui en fait l'une des alternatives gratuites les plus performantes à YNAB.
Parce qu'Actual Budget repose sur une architecture local-first, vos données financières restent sur une infrastructure que vous contrôlez plutôt que sur un cloud tiers. La synchronisation multi-appareils fonctionne toujours via votre serveur auto-hébergé, et le chiffrement de bout en bout optionnel protège les données en transit. Les connexions bancaires via SimpleFIN (États-Unis/Canada) et GoCardless (UE/Royaume-Uni) importent les transactions automatiquement, tandis que la prise en charge de l'importation pour YNAB simplifie la migration.
Fonctionnalités clés de Actual Budget
Budget par enveloppes
Alloue chaque dollar à une catégorie spécifique avant de le dépenser, vous offrant un plan clair basé sur les revenus réels plutôt que sur des estimations approximatives.
Propriété des données en local d'abord
Vos données financières sont stockées sur votre propre serveur, et non sur un cloud commercial, protégeant ainsi les informations sensibles de votre compte contre les violations par des tiers ou les changements de politique des fournisseurs.
Synchronisation multi-appareils
Synchronisez les budgets sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs via votre serveur auto-hébergé afin que chaque membre du foyer voie les mêmes chiffres à jour.
Intégration de compte bancaire
Connectez-vous à de vrais comptes bancaires via SimpleFIN (États-Unis/Canada) ou GoCardless (UE/Royaume-Uni) pour importer automatiquement les transactions, réduisant ainsi la saisie manuelle des données.
Rapports financiers détaillés
Les rapports intégrés sur la valeur nette, les flux de trésorerie et les tendances de dépenses vous donnent la visibilité nécessaire pour prendre des décisions financières éclairées sans avoir recours à une feuille de calcul séparée.
Pourquoi exécuter Actual Budget avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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