Actual Budget est une application de gestion financière personnelle rapide et local-first, basée sur la méthode de budgétisation par enveloppes — chaque dollar que vous gagnez est attribué à une catégorie spécifique avant que vous ne le dépensiez. Initialement un produit commercial, il a été passé en open source par son créateur et est maintenant maintenu par une communauté active, ce qui en fait l'une des alternatives gratuites les plus performantes à YNAB.

Parce qu'Actual Budget repose sur une architecture local-first, vos données financières restent sur une infrastructure que vous contrôlez plutôt que sur un cloud tiers. La synchronisation multi-appareils fonctionne toujours via votre serveur auto-hébergé, et le chiffrement de bout en bout optionnel protège les données en transit. Les connexions bancaires via SimpleFIN (États-Unis/Canada) et GoCardless (UE/Royaume-Uni) importent les transactions automatiquement, tandis que la prise en charge de l'importation pour YNAB simplifie la migration.