Déployez Apprise API en un clic.
Passerelle de notification REST unifiée qui envoie des alertes à plus de 120 services, y compris Slack, Discord, les e-mails et les notifications push mobiles.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Apprise API ?
Apprise API est un microservice REST léger qui s'appuie sur la bibliothèque Apprise Notification, offrant à toute application un point de terminaison unique pour atteindre simultanément plus de 120 plateformes de notification. Au lieu de maintenir des intégrations distinctes pour Slack, Discord, PagerDuty, les e-mails et les notifications push mobiles dans chaque service que vous exploitez, vous configurez les destinations une seule fois dans Apprise API et acheminez-leur les notifications via un seul appel HTTP.
L'auto-hébergement d'Apprise API maintient la logique de routage des notifications et tous les jetons de webhook sensibles sur votre propre infrastructure plutôt que de passer par un agrégateur tiers. Le mode de configuration avec état assure la persistance de vos points de terminaison et modèles de notification après les redémarrages, tandis que l'interface web intégrée vous permet de tester et de gérer les destinations sans écrire de code.
Fonctionnalités clés de Apprise API
120+ Services de notification
Atteignez Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, les e-mails et des dizaines d'autres via une API unifiée unique, éliminant le besoin de maintenir des intégrations distinctes par service.
Configuration avec état
Stocker les points de terminaison et les modèles de notification de manière persistante afin que vous puissiez les référencer par balise dans plusieurs applications sans répéter les détails de connexion dans chaque requête.
Étiquetage et routage
Organisez les destinations de notification en groupes nommés et envoyez des alertes ciblées au bon public — aux ingénieurs d'astreinte, à un canal d'équipe spécifique, ou à tous les canaux simultanément — avec un seul paramètre de balise.
Interface web intégrée
Configurer, tester et gérer les points de terminaison de notification via une interface utilisateur basée sur un navigateur, afin que les non-développeurs puissent configurer de nouvelles destinations sans toucher directement à l'API REST.
Prise en charge des pièces jointes
Envoyez des fichiers, des images et des extraits de journaux avec les messages de notification, rendant les alertes plus exploitables en incluant les preuves nécessaires pour diagnostiquer et réagir immédiatement.
Pourquoi exécuter Apprise API avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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