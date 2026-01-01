n8n est une plateforme d'automatisation des flux de travail qui connecte les applications, les services et les API via une interface visuelle basée sur des nœuds. Elle permet aux individus et aux équipes d'automatiser les tâches répétitives, de synchroniser les données entre les outils et de créer des pipelines d'intégration personnalisés — le tout sans verrouiller les données dans un cloud tiers. Avec des centaines de nœuds intégrés, la prise en charge de la logique JavaScript personnalisée et l'exécution événementielle via des webhooks et des planifications, n8n gère tout, des simples notifications aux processus métier complexes en plusieurs étapes.

L'auto-hébergement de n8n sur votre VPS signifie que la logique de vos flux de travail, vos identifiants d'API et vos données d'exécution ne quittent jamais votre infrastructure. Vous bénéficiez d'exécutions de flux de travail illimitées sans tarification par tâche, et d'un contrôle total pour étendre, sauvegarder et versionner vos automatisations exactement comme vous le souhaitez.