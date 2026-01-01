Activepieces est une plateforme d'automatisation gratuite et open source qui vous permet de connecter vos applications et d'automatiser les tâches répétitives grâce à un éditeur visuel par glisser-déposer, sans nécessiter de code. Avec plus de 200 intégrations couvrant les outils de productivité, les plateformes de communication, les bases de données et les services d'IA, elle constitue une alternative auto-hébergée à Zapier et Make.

Ce qui distingue Activepieces, c'est sa conception native axée sur l'IA : vous pouvez créer des agents intelligents qui utilisent les LLM pour raisonner et agir, vous connecter à des outils compatibles MCP, et exécuter des étapes JavaScript ou Python personnalisées lorsque le sans code ne suffit pas. Étant donné que tout fonctionne sur votre propre infrastructure, vos clés API, vos données client et votre logique métier ne quittent jamais vos serveurs — et il n'y a pas de frais d'utilisation par tâche, quel que soit le nombre d'automatisations que vous exécutez.