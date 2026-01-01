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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Activepieces ?

Activepieces est une plateforme d'automatisation gratuite et open source qui vous permet de connecter vos applications et d'automatiser les tâches répétitives grâce à un éditeur visuel par glisser-déposer, sans nécessiter de code. Avec plus de 200 intégrations couvrant les outils de productivité, les plateformes de communication, les bases de données et les services d'IA, elle constitue une alternative auto-hébergée à Zapier et Make.

Ce qui distingue Activepieces, c'est sa conception native axée sur l'IA : vous pouvez créer des agents intelligents qui utilisent les LLM pour raisonner et agir, vous connecter à des outils compatibles MCP, et exécuter des étapes JavaScript ou Python personnalisées lorsque le sans code ne suffit pas. Étant donné que tout fonctionne sur votre propre infrastructure, vos clés API, vos données client et votre logique métier ne quittent jamais vos serveurs — et il n'y a pas de frais d'utilisation par tâche, quel que soit le nombre d'automatisations que vous exécutez.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Activepieces

Concepteur de flux de travail visuel

L'interface glisser-déposer permet à quiconque de créer des automatisations multi-étapes sans écrire de code, réduisant le temps entre l'idée et le déploiement d'un flux de travail à quelques minutes.

Plus de 200 intégrations

Connectez Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion, et des centaines d'autres prêts à l'emploi, couvrant les outils que la plupart des équipes utilisent déjà.

Aide de l'agent IA

Créer des agents qui utilisent de grands modèles linguistiques pour raisonner, rechercher et agir — allant au-delà de l'automatisation basée sur des règles pour gérer des tâches qui nécessitent un jugement.

Étapes du code personnalisé

Plongez dans JavaScript ou Python au sein de n'importe quel flux pour une logique qui dépasse le no-code, offrant aux développeurs une flexibilité totale sans abandonner le constructeur visuel.

Pas de tarification basée sur l'utilisation

L'auto-hébergement signifie des exécutions de flux de travail illimitées sans coût supplémentaire, rendant Activepieces économique pour les pipelines d'automatisation à grand volume qui seraient coûteux sur les plateformes cloud.

Pourquoi exécuter Activepieces avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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