Postiz est une alternative open source aux outils SaaS coûteux de gestion des réseaux sociaux, vous permettant de planifier, gérer et analyser votre présence sur X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord, et bien plus encore depuis une interface unifiée. Son intégration IA intégrée avec OpenAI génère des suggestions de posts et des auto-complétions, tandis qu'un éditeur similaire à Canva gère le contenu visuel.

L'auto-hébergement de Postiz sur votre VPS maintient la confidentialité de votre stratégie de contenu et de vos données analytiques, élimine les frais d'abonnement par utilisateur, et offre aux équipes une capacité de planification illimitée grâce à des intégrations personnalisées via N8N, Make.com et Zapier.