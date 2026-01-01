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Interface web riche en fonctionnalités pour exécuter des LLM locaux avec prise en charge de GGUF, GPTQ et AWQ sur CPU ou GPU.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Text Generation Web UI ?

L'interface web de génération de texte est une interface open source basée sur Gradio pour charger, exécuter et interagir localement avec des modèles de langage étendus. Elle prend en charge plus de formats de modèles que pratiquement toute autre interface LLM auto-hébergée — y compris GGUF via llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 et Transformers — ce qui en fait l'outil principal pour les utilisateurs qui travaillent avec divers fichiers de modèles de HuggingFace et qui ont besoin d'un contrôle total sur les paramètres d'inférence.

Ce déploiement utilise la version optimisée pour CPU, qui exécute des modèles quantifiés GGUF via le backend llama.cpp — pratique sur tout VPS sans GPU dédié. Placez n'importe quel fichier de modèle GGUF dans le volume des modèles et il apparaîtra dans l'onglet Modèles, prêt à être chargé. L'auto-hébergement permet de conserver vos conversations, vos invites système et tous les documents que vous partagez avec le modèle sur votre propre infrastructure.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Text Generation Web UI

Prise en charge de modèles multi-formats

Charger les modèles GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 et Transformers à partir de la même interface sans reconfigurer les backends ou reconstruire le conteneur.

Discussion, instruction et carnet

Trois modes d'interaction distincts couvrent les conversations multi-tours, les tâches structurées d'invite-réponse et la génération de texte libre au sein d'un seul outil.

Système de personnage et de persona

Définir des cartes de personnage d'IA détaillées avec des histoires de fond, des exemples de dialogues et des avatars pour façonner le comportement du modèle au fil des sessions.

API compatible OpenAI

Activer l'API REST optionnelle sur le port 5000 pour connecter des applications externes en utilisant les bibliothèques clientes standard d'OpenAI sans modifications de code.

Écosystème d'extensions

Les extensions communautaires ajoutent des capacités telles que la mémoire à long terme, l'entrée/sortie vocale, l'intégration de Stable Diffusion et des outils personnalisés.

Inférence CPU sans GPU

Exécute des modèles quantifiés GGUF sur CPU via llama.cpp — un modèle de 3 à 7 milliards de paramètres est pratique sur un VPS standard avec 8 Go de RAM.

Pourquoi exécuter Text Generation Web UI avec Hostinger ?

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