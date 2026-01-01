Homepage est un tableau de bord d'applications rapide, sécurisé et hautement personnalisable qui centralise tous vos services auto-hébergés. Configuré entièrement via des fichiers YAML, il s'intègre à Docker pour détecter automatiquement les conteneurs actifs, affiche les métriques système en temps réel et l'état de santé des services, et prend en charge plus de 100 intégrations tierces pour des widgets de données en temps réel. Son architecture entièrement statique lui permet de se charger instantanément et de ne nécessiter qu'un minimum de ressources serveur.

Le déploiement de Homepage sur votre VPS avec un accès direct au socket Docker crée un tableau de bord dynamique et auto-actualisable qui reflète votre infrastructure en temps réel — de nouveaux conteneurs apparaissent automatiquement, maintenant votre tableau de bord à jour à mesure que votre stack se développe sans reconfiguration manuelle.