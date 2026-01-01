Déployez la Page d'accueil en un clic.
Tableau de bord d'applications moderne, entièrement statique, avec découverte automatique des conteneurs Docker et plus de 100 intégrations de services.
Choisissez un pack VPS pour Homepage
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Homepage ?
Homepage est un tableau de bord d'applications rapide, sécurisé et hautement personnalisable qui centralise tous vos services auto-hébergés. Configuré entièrement via des fichiers YAML, il s'intègre à Docker pour détecter automatiquement les conteneurs actifs, affiche les métriques système en temps réel et l'état de santé des services, et prend en charge plus de 100 intégrations tierces pour des widgets de données en temps réel. Son architecture entièrement statique lui permet de se charger instantanément et de ne nécessiter qu'un minimum de ressources serveur.
Le déploiement de Homepage sur votre VPS avec un accès direct au socket Docker crée un tableau de bord dynamique et auto-actualisable qui reflète votre infrastructure en temps réel — de nouveaux conteneurs apparaissent automatiquement, maintenant votre tableau de bord à jour à mesure que votre stack se développe sans reconfiguration manuelle.
Fonctionnalités clés de Homepage
Docker Découverte automatique
Détecte automatiquement les conteneurs en cours d'exécution via le socket Docker et les ajoute à votre tableau de bord sans saisie manuelle.
Plus de 100 intégrations de services
Affichez les données en direct de Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox et de dizaines d'autres services auto-hébergés populaires directement sur les widgets du tableau de bord.
Configuration basée sur YAML
Gérez la version de l'intégralité de votre configuration de tableau de bord dans des fichiers YAML, ce qui rend sa réplication ou sa migration entre les environnements triviale.
Widgets de ressources système
Les widgets intégrés affichent l'utilisation du processeur, de la mémoire et du disque en temps réel afin que vous puissiez surveiller l'état du serveur depuis votre page d'accueil.
CSS et JavaScript personnalisés
Injectez du CSS et du JavaScript personnalisés pour personnaliser l'apparence du tableau de bord au-delà des options de thème intégrées.
Pourquoi exécuter Homepage avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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