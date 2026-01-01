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CMS headless axé sur les API avec des API GraphQL et REST pour diffuser du contenu sur n'importe quel canal ou interface front-end.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Squidex ?

Squidex est un CMS headless open-source qui expose votre contenu via des API REST et GraphQL, permettant à n'importe quel frontend — applications web, applications mobiles ou systèmes côté serveur — de récupérer le contenu sans être lié à une couche de rendu spécifique. Les schémas de contenu sont définis dans l'interface utilisateur de Squidex avec une prise en charge complète des références, des actifs, de la localisation et des règles de validation.

L'auto-hébergement de Squidex sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur l'endroit où le contenu est stocké et sur qui peut y accéder. Contrairement aux plateformes CMS headless SaaS qui facturent par appel API ou par utilisateur, une instance auto-hébergée n'a pas de limites d'utilisation et conserve toutes les données de contenu au sein de votre propre infrastructure.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Squidex

GraphQL et API REST

Interrogez et diffusez du contenu via les points de terminaison GraphQL et REST afin que n'importe quelle pile frontend puisse le consommer sans adaptateurs personnalisés.

Schémas de contenu flexibles

Définir les types de contenu avec des champs personnalisés, des règles de validation, des références et des composants imbriqués à l'aide de l'éditeur de schémas visuel.

Gestion d'actifs

Téléchargez, organisez et transformez des images et des fichiers directement dans Squidex grâce aux opérations de redimensionnement et de recadrage intégrées au pipeline d'actifs.

Contenu multi-langues

Modéliser le contenu avec une prise en charge intégrée de la localisation afin que chaque champ puisse contenir des traductions pour chaque paramètre régional configuré.

Contrôle d'accès basé sur les rôles

Attribuez différents niveaux d'autorisation aux éditeurs, développeurs et clients externes par application, schéma ou type de contenu.

Pourquoi exécuter Squidex avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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