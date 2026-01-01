Squidex est un CMS headless open-source qui expose votre contenu via des API REST et GraphQL, permettant à n'importe quel frontend — applications web, applications mobiles ou systèmes côté serveur — de récupérer le contenu sans être lié à une couche de rendu spécifique. Les schémas de contenu sont définis dans l'interface utilisateur de Squidex avec une prise en charge complète des références, des actifs, de la localisation et des règles de validation.

L'auto-hébergement de Squidex sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur l'endroit où le contenu est stocké et sur qui peut y accéder. Contrairement aux plateformes CMS headless SaaS qui facturent par appel API ou par utilisateur, une instance auto-hébergée n'a pas de limites d'utilisation et conserve toutes les données de contenu au sein de votre propre infrastructure.