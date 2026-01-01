Déployez PdfDing en un clic.
Gestionnaire de PDF auto-hébergé avec visualisation basée sur navigateur, annotation et synchronisation de la position de lecture entre appareils.
Choisissez un pack VPS pour PdfDing
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec PdfDing ?
PdfDing est un gestionnaire et une visionneuse de PDF auto-hébergés qui mémorise votre position de lecture sur tous vos appareils, vous permettant ainsi de commencer à lire sur un ordinateur de bureau et de continuer sur un téléphone sans perdre le fil. Les fichiers sont organisés en espaces de travail et en collections avec un étiquetage multi-niveaux, la possibilité de les marquer comme favoris et de les archiver. La visionneuse basée sur navigateur vous permet d'annoter, de surligner, d'ajouter du texte, de dessiner et de signer des documents — toutes les annotations étant stockées côté serveur et synchronisées sur chaque appareil.
L'auto-hébergement de PdfDing sur votre propre VPS préserve la confidentialité de votre bibliothèque de documents : aucun fichier n'est téléchargé vers un service cloud, aucune analyse d'utilisation n'est effectuée, et vous avez un contrôle total sur qui peut accéder à votre instance. L'authentification unique OIDC optionnelle, l'authentification à deux facteurs et les contrôles d'accès par lien le rendent pratique pour une utilisation personnelle et en petite équipe.
Fonctionnalités clés de PdfDing
Synchronisation multi-appareils
La position de lecture, les annotations et les signatures numériques se synchronisent sur tous les appareils afin que vous ne perdiez jamais votre place lorsque vous passez de l'ordinateur de bureau au mobile.
Annotation et édition
Ajoutez du texte, des surlignages, des dessins et des commentaires directement dans le navigateur — aucun outil tiers n'est requis — avec des annotations stockées côté serveur.
Collections et étiquetage
Organisez les PDF en espaces de travail et collections avec des balises multiniveaux, la mise en favoris et l'archivage pour une bibliothèque personnelle ou d'équipe structurée.
Signatures numériques
Signez des documents dans le navigateur et vos signatures seront synchronisées et conservées sur tous vos appareils sans installer de logiciel de bureau.
SSO et authentification à deux facteurs
Intégrez-vous à n'importe quel fournisseur OIDC pour l'authentification unique, et sécurisez les comptes avec l'authentification à deux facteurs par clé matérielle TOTP ou WebAuthn.
Liens partageables
Générer des liens de partage à accès contrôlé avec des codes QR pour des PDF individuels, facilitant le partage de documents sans accorder un accès complet au compte.
Pourquoi exécuter PdfDing avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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