PdfDing est un gestionnaire et une visionneuse de PDF auto-hébergés qui mémorise votre position de lecture sur tous vos appareils, vous permettant ainsi de commencer à lire sur un ordinateur de bureau et de continuer sur un téléphone sans perdre le fil. Les fichiers sont organisés en espaces de travail et en collections avec un étiquetage multi-niveaux, la possibilité de les marquer comme favoris et de les archiver. La visionneuse basée sur navigateur vous permet d'annoter, de surligner, d'ajouter du texte, de dessiner et de signer des documents — toutes les annotations étant stockées côté serveur et synchronisées sur chaque appareil.

L'auto-hébergement de PdfDing sur votre propre VPS préserve la confidentialité de votre bibliothèque de documents : aucun fichier n'est téléchargé vers un service cloud, aucune analyse d'utilisation n'est effectuée, et vous avez un contrôle total sur qui peut accéder à votre instance. L'authentification unique OIDC optionnelle, l'authentification à deux facteurs et les contrôles d'accès par lien le rendent pratique pour une utilisation personnelle et en petite équipe.