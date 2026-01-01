Geneac est une application open source Ruby on Rails pour le partage de recherches généalogiques sur le web. Elle présente les personnes, les relations, les photos et les notes dans un format de style wiki que les visiteurs peuvent parcourir, tandis que les administrateurs gèrent l'arbre généalogique sous-jacent depuis une interface d'administration authentifiée. Le modèle de données est conçu spécifiquement pour la généalogie — les individus, les familles, les citations de sources, l'historique des modifications et le balisage sont des concepts à part entière plutôt que des articles de blog adaptés.

L'auto-hébergement de Geneac permet de conserver des décennies de recherches familiales, de documents numérisés et de notes privées sur votre propre serveur, où l'accès est entièrement contrôlé par vous. L'application utilise SQLite et le stockage de fichiers local, de sorte qu'un seul volume persistant capture le site complet et peut être sauvegardé comme une simple copie de fichier sans outils de base de données.