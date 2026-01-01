Déployez Geneac en un clic.
Créateur de site de généalogie auto-hébergé pour publier votre arbre généalogique, vos recherches et vos photos en ligne.
Choisissez un pack VPS pour Geneac
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Geneac ?
Geneac est une application open source Ruby on Rails pour le partage de recherches généalogiques sur le web. Elle présente les personnes, les relations, les photos et les notes dans un format de style wiki que les visiteurs peuvent parcourir, tandis que les administrateurs gèrent l'arbre généalogique sous-jacent depuis une interface d'administration authentifiée. Le modèle de données est conçu spécifiquement pour la généalogie — les individus, les familles, les citations de sources, l'historique des modifications et le balisage sont des concepts à part entière plutôt que des articles de blog adaptés.
L'auto-hébergement de Geneac permet de conserver des décennies de recherches familiales, de documents numérisés et de notes privées sur votre propre serveur, où l'accès est entièrement contrôlé par vous. L'application utilise SQLite et le stockage de fichiers local, de sorte qu'un seul volume persistant capture le site complet et peut être sauvegardé comme une simple copie de fichier sans outils de base de données.
Fonctionnalités clés de Geneac
Les personnes et les relations
Enregistrer les individus avec leurs dates de naissance, de décès et leurs détails biographiques, puis les relier par des relations de parent, d'époux et d'enfant pour construire un arbre généalogique navigable.
Photos et Documents
Joindre des photographies numérisées, des certificats et des documents sources aux personnes et aux notes via Active Storage, avec le traitement d'image géré par libvips.
Notes de recherche
Capturer des récits biographiques et des résultats de recherche sous forme de notes détaillées qui peuvent être étiquetées et liées entre elles aux personnes qu'elles décrivent.
Balisage et Recherche
Organisez le contenu avec le moteur acts-as-taggable-on afin que les noms de famille, les lieux et les thèmes puissent être filtrés parmi les personnes, les photos et les notes.
Administrateur authentifié
L'enregistrement, la connexion et l'octroi de rôles d'administrateur basés sur Devise protègent l'édition tout en maintenant le site publié librement consultable par les membres de la famille.
Tâches d'arrière-plan
Un travailleur Resque, soutenu par Redis, exécute le traitement d'images et d'autres tâches de longue durée en arrière-plan afin que l'interface web reste réactive.
Pourquoi exécuter Geneac avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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