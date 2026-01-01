Déployez Apollo avec une installation en un clic.
Éditeur d'annotation de génome collaboratif en temps réel conçu pour les équipes de recherche biologique réparties.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Apollo ?
Apollo est la principale plateforme open source pour l'annotation de génomes collaborative, développée par le projet Generic Model Organism Database (GMOD). Construite autour d'une visionneuse basée sur JBrowse, elle permet aux conservateurs de différentes institutions de modifier simultanément les modèles de gènes, les transcrits et les caractéristiques sur des génomes de référence partagés — chaque modification étant suivie, attribuée et instantanément visible par les collaborateurs.
L'auto-hébergement d'Apollo sur votre propre VPS maintient les données d'annotation propriétaires au sein de votre infrastructure plutôt que sur des serveurs tiers. Les laboratoires de recherche, les consortiums et les équipes de biotechnologie obtiennent une base de données d'annotation unique et faisant autorité, des autorisations granulaires par organisme et un historique de curation qu'ils possèdent entièrement — sans partager de données génomiques sensibles en externe.
Fonctionnalités clés de Apollo
Coédition en temps réel
Plusieurs conservateurs modifient le même génome simultanément, avec des modifications diffusées instantanément via une synchronisation basée sur WebSocket.
Visualiseur JBrowse
Construit sur le navigateur de génome JBrowse, offrant aux conservateurs une navigation des pistes, une recherche et une visualisation des séquences familières, prêtes à l'emploi.
Autorisations par organisme
L'accès granulaire basé sur les rôles permet aux administrateurs d'attribuer des droits de lecture, d'écriture ou d'administration par organisme et par groupe d'utilisateurs.
Historique d'annotation
Chaque modification de transcription, commentaire et changement de fonctionnalité est journalisée avec l'auteur et l'horodatage, permettant des audits complets et des processus d'annulation.
Importation GFF3 et FASTA
Charger les génomes de référence et les annotations existantes via des formats bioinformatiques standard, sans nécessiter de conversion propriétaire.
Pourquoi exécuter Apollo avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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