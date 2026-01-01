Apollo est la principale plateforme open source pour l'annotation de génomes collaborative, développée par le projet Generic Model Organism Database (GMOD). Construite autour d'une visionneuse basée sur JBrowse, elle permet aux conservateurs de différentes institutions de modifier simultanément les modèles de gènes, les transcrits et les caractéristiques sur des génomes de référence partagés — chaque modification étant suivie, attribuée et instantanément visible par les collaborateurs.

L'auto-hébergement d'Apollo sur votre propre VPS maintient les données d'annotation propriétaires au sein de votre infrastructure plutôt que sur des serveurs tiers. Les laboratoires de recherche, les consortiums et les équipes de biotechnologie obtiennent une base de données d'annotation unique et faisant autorité, des autorisations granulaires par organisme et un historique de curation qu'ils possèdent entièrement — sans partager de données génomiques sensibles en externe.