Déployez ClassQuiz avec une installation en un clic
Alternative open source à Kahoot pour des quiz de classe multijoueurs en direct avec un score en temps réel.
Choisissez un pack VPS pour ClassQuiz
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ClassQuiz ?
ClassQuiz est une plateforme de quiz open-source et auto-hébergée conçue pour les enseignants, les formateurs et les éducateurs qui souhaitent une alternative respectueuse de la vie privée aux services de quiz commerciaux pour les salles de classe. Les joueurs rejoignent une partie en saisissant un code PIN sur n'importe quel appareil, répondent aux questions en temps réel et consultent les classements en direct après chaque manche.
L'auto-hébergement de ClassQuiz sur votre propre VPS vous permet de garder le contenu des quiz, les réponses des étudiants et les données de compte sous votre contrôle total, évite les frais de licence par siège et fonctionne sur les réseaux scolaires sans dépendances externes. La pile technologique comprend l'API, un processus d'arrière-plan, PostgreSQL, Redis et Meilisearch pour la découverte de quiz.
Fonctionnalités clés de ClassQuiz
Multijoueur en temps réel
Organisez des sessions de quiz en direct où les joueurs rejoignent via un code PIN et répondent à des questions synchronisées via une connexion WebSocket.
Création de quiz
Créez des questions à choix multiples, ABCD, à échelle, de vote et à saisie de texte, avec des images, des limites de temps et une notation par réponse.
Recherche plein texte
Découvrez les quiz publics instantanément grâce à un index Meilisearch intégré qui classe les résultats par titre, balises et description.
Confidentialité auto-hébergée
Conservez toutes les données de quiz, les noms des joueurs et les réponses sur votre propre infrastructure, sans télémétrie ni analyses tierces.
Stockage d'images
Joindre des images aux questions en utilisant le stockage local intégré ou connecter tout backend compatible S3 pour des médias illimités.
Pourquoi exécuter ClassQuiz avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.